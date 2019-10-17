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صناعة عسكرية: ماركات عالمية تعرض بالبويرة بصناعة محلية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
صناعة عسكرية: ماركات عالمية تعرض بالبويرة بصناعة محلية

البويرة - عرضت مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والشركة الجزائرية  والشركة الجزائرية "ألجيريان موتورز سارفيس مرسيدس- بنز" اليوم الخميس بالبويرة نماذج مختلفة من المركبات النفعية التي ستشارك في المعرض الدولي الثامن "حاسي مسعود اكسبو 2019 "، حسبما لوحظ.

وتضمنت القافلة التي توقفت في محطة نفطال ببشلول (شرق البويرة) عرض ست مركبات نفعية و أخرى من الوزن الثقيل للعلامة التجارية مرسيدس بنز المنتجة في الجزائر والتي سيتم عرضها خلال الطبعة الثامنة للمعرض الدولي "حاسي مسعود إكسبو 2019" المخصص لموردي المنتجات والخدمات النفطية والغازية الذي سيعقد في الفترة ما بين 22 إلى 24 أكتوبر، وفقًا للمنظمين.

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للإشارة فقد تم إطلاق هذه القافلة الخاصة بالمركبات صباح اليوم الخميس من الرويبة (الجزائر العاصمة) اتجاه حاسي مسعود على أن تتوقف في عدة محطات أخرى بسطيف وباتنة وتوقرت وورقلة، وفقًا للتفاصيل التي تم جمعها من المنظمين.

و تتكون القافلة من ست مركبات بما في ذلك شاحنات جديدة من العلامة التجارية "أكتروس" و "زيتروس" بالإضافة إلى شاحنات صغيرة من العلامة التجارية "أكسيلو" المصنعة في الجزائر ومركبات من علامة "سبرنتار"، استنادا لما أوضحته ذات المصادر للصحافة.

           

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صناعة عسكرية: ماركات عالمية تعرض بالبويرة بصناعة محلية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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