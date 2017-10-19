قرض مصغر : نحو تمويل أزيد من 30 ألف نشاط سنة 2020

الجزائر - كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة و قضاياالمرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تعتزم تمويل ومرافقة 30.330 نشاط مصغر خلال سنة 2020.

وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها رفقة عدد من الوزراء على اختتام الصالون الوطني للنشاط المصغر، أن الوكالة "تعتزم تمويل ومرافقة 30.330 نشاط مصغر خلال سنة 2020 مع منح الأولوية للمشاريع الناجحة التي تعود بالفائدة على المواطن".

وأكدت أن "مجموع القروض الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ انشائها يقارب 900 ألف من بينها 751 563 قرض استفاد منها العنصر النسوي، أي ما يفوق 63 % من مجموع القروض الممنوحة إلى غاية شهر أوت 2019 بمبلغ إجمالي قدره 58 مليار دينار"، مشيرة الى أن هذه المشاريع الممولة سمحت باستحداث "1،3 مليون منصب شغل في مختلف قطاعات النشاط".

وذكرت الوزيرة بانطلاق عملية التسجيل والمتابعة الالكترونية لطلبات القروض المصغرة من خلال تخصيص بوابة الكترونية على الانترنت موجهة لأصحاب المشاريع والراغبين في الاستفادة من قروض مصغرة، مبرزة أن هذه العملية تسمح لأصحابها ب"متابعة ملفاتهم بأنفسهم دون عناء التنقل إلى مقرات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".

وبالمناسبة، دعت الوزيرة المسؤولين عن هذه الوكالة الى "المتابعة الصارمة والدقيقة لهذا الاجراء الهادف الى تعزيز المرافقة والمتابعة لآلية القرض المصغر".

وعلى هامش اختتام الصالون، تم ابرام اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والمعهد الوطني للتكوينات البيئية تحت اشراف وزيرة التضامن الوطني، غنية الدالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين قصد تشجيع الشباب على خلق نشاطات في مجالات البيئة والطاقات المتجددة.

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كما تم أيضا تكريم أصحاب النشاطات المصغرة العارضين في هذا الصالون والذي شهد مشاركة 140 مستفيد من القرض المصغر يمثلون مختلف ولايات الوطن .