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صناعة الأجهزة الكهرومنزلية: عرض دفتر الشروط على الحكومة قريبا

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
صناعة الأجهزة الكهرومنزلية: عرض دفتر الشروط على الحكومة قريبا

الجزائر - أعلنت وزير الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت يوم الخميس بالجزائر عن عرض دفتر شروط منظم لفرع تركيب صناعة الأجهزة الكهرومنزلية على الحكومة قريبا لدراسته.

و في تصريح صحفي على هامش احياء اليوم الوطني ال23 حول القياسة, أكدت الوزيرة أن " دفتر الشروط هذا سيحدد نسبة الاندماج الدنيا التي يطالب بها منتجو هذا الفرع ب 20 بالمئة بدءا من السنة الثالثة من الانتاج".

في نفس الصدد, أكدت السيدة تمازيرت تقول "وضعنا هذه السنة اجراء يخص تحديد هذا النشاط و أن دفتر الشروط هذا يأتي ليعزز هذا الجهد على المستوى القانوني".

كما أشارت الوزيرة الى أن المتعاملين في مجال الأجهزة الكهرومنزلية ملزمون, على غرار جميع المتعاملين في صناعة التركيب, بدفتر شروط قصد احترام نسبة اندماج و لو ابتداء من السنة الثالثة من النشاط.

و ردا على سؤال حول التأخر المسجل في تسليم قرارات الرأي التقني بالنسبة للمتعاملين في هذا النشاط, أكدت السيدة تمازيرت أن " هذا التأخر يعود اساسا الى تنصيب لجنة تقنية جديدة مكلفة بهذه الملفات".

و استرسلت تقول " نحن بصدد تحرير هذه القرارات و من المرتقب أن يتسلم جميع المتعاملين قراراتهم قبل نهاية السنة".

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صناعة الأجهزة الكهرومنزلية: عرض دفتر الشروط على الحكومة قريبا
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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