السوق المالية تتعزز بمخبر لتطوير الابتكار التكنولوجي في مجال المالية

و صرح رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة, عبد الحكيم براح, على هامش هذا المنتدى المنظم تحت شعار "تحديات التكنولوجيا المالية (فين تاك) أن هذا المخبر الذي يضم المتعاملين في مجال المالية مثل البنوك و شركات التأمين و كذا الجامعات و المؤسسات الناشئة سيعمل على "تحويل الأفكار المبتكرة لتطوير قطاع المالية إلى أعمال تجارية".

و أضاف أن هذا المخبر الذي تم إطلاقه من طرف كوسوب بالتعاون مع وزارة المالية و بورصة الجزائر سيمول من خلال البنوك و شركات التأمين العضوة فيه و كذا بفضل الهبات و احتمالا عن طريق أسهم رأس المال التشاركي والاقتطاعات من بعض الصناديق العمومية.

و يمتد مجال تدخل هذا المخبر الذي يشمل مؤسسات ناشئة تنشط في مجال الابتكار التكنولوجي المطبق على الخدمات المالية من التمويل البديل للمؤسسات إلى التسديد عبر الانترنيت مرورا بتسيير الادخار و القروض لتوفير خدمات ذات جودة أكبر و تكلفة أقل للزبائن, حسب توضيحات السيد براح الذي لخص مهمة هذا المخبر في ثلاثة أهداف وهي التمويل والابتكار و التكوين.

و من جهته, عرض مدير الدراسات لمنظمة ترقية و تطوير السوق المالية الباريسية (باريس أورو بلاس) المكلف بالعلاقات مع إفريقيا, كريم زين الدين, رهانات و أهداف المخبر الافريقي للابتكار التكنولوجي في مجال المالية الذي قام بإطلاقه مؤخرا من أجل التطوير المالي في افريقيا.

وقٌال أن هذا المخبر الذي يجمع شركات مصدرة للأسهم و بنوك و شركات تأمين وأسواق مالية وسلطات الأسواق وبنوك مركزية وبنوك تنمية يسعى إلى مرافقة قطاع المالية الافريقي في العصر الجديد للمالية العالمية التي تتسم بالطابع المباشر و الابتكار و الاستهلاك القوي للكفاءات و المؤهلات.

و أشار بخصوص التكنولوجيا المالية في العالم أنها تعتمد على 6 فروع نشاط و هي التسديد و تموين السوق و تسيير الاستثمارات و تعبئة رؤوس الأموال و إيداعات القروض و التأمينات مضيفا أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية بلغت سنة 2017 في العالم 6ر36 مليار دولار أمريكي منها 20 مليار دولار في آسيا و 12 مليار دولار في أمريكا و 4ر3 مليار دولار في أوروبا.

و في إفريقيا, قدرت هذه الاستثمارات حسب ذات الخبير ب 2ر1 مليار دولار أمريكي لاسيما في نيجيريا و مصر و جنوب افريقيا بحيث أصبح هذا الأخير بلدا رائدا في القارة في هذا المجال بفضل حجم و نوعية بنيته التحتية الخاصة بالأنترنيت.

وتم خلال هذا المنتدي توزيع دليل مصطلحات مالية باللغات العربية والفرنسية وانجليزية من إعداد لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و يشمل هذا الدليل المصطلحات الرسمية المعتمدة من قبل سلطات ضبط البورصات في البلدان العربية.

كما تمت بالمناسبة توزيع جوائز على أعضاء المجلس العلمي للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.