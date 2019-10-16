مركب الحجار: تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاستعجالية

الجزائر- اشرفت وزيرة الصناعة و المناجم السيدة جميلة تامازيغت على تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة مدى تنفيذ الاجراءات الاستعجالية التي تم إقرارها لصالح مركب الحديد و الصلب للحجار (عنابة), حسبما اوضحه بيان للوزارة يوم الاربعاء.

و تقرر تنصيب هذه اللجنة خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 17 سبتمبر الماضي المتعلق بوضع مركب الحديد و الصلب للحجار, حسبما اوضح ذات المصدر.

و ذكرت الوزارة ان هذا الاجتماع نظم بعد الاضطرابات التي عرفها نشاط المركب بسبب الاختلالات التي سجلت في عمليات نقل معدن الحديد ابتداءا من منجمي الونزة و بوخضرة.

و بالتالي فالإجراءات التي تم اتخاذها ترمي الى "ضمان تسوية وضعية المركب بهدف ضمان ديمومة نشاطه و المحافظة على مناصب الشغل و ضمان رفع تنافسيته و خاصة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ادرجتها الخزينة العمومية".

و بالإضافة الى متابعة وضعية تموين مركب الحجار بمعدن الحديد, من المفروض ان تقدم اللجنة "اقتراحات حلول من اجل تسوية الوضعية العامة للمركب مع مراعاة جميع لاشكاليات لا سيما المالية و التنظيمية و الانتاج و حقيبة المنتوجات و مناصب الشغل و المشاريع التنموية و الحاجيات من الماء و الطاقة (كهرباء و غاز), و التموقع بالنسبة للمنافسة", حسب ذات البيان.

و من المقرر ان تضع اللجنة مخطط استراتيجي لمركب الحديد و الصلب للحجار علاوة على إعداد تقرير اولي, في اجل شهر و ستقوم وزيرة الصناعة و المناجم بعرضه في اجتماع الحكومة.

و تتكون اللجنة التي ترأسها وزيرة الصناعة و المناجم من مثلين عن القطاعات الوزارية للدفاع الوطني و الداخلية و الجماعات المحلية و المالية و الطاقة و الاشغال العمومية و النقل و الموارد المائية بالإضافة الى اهم المُجمعات و المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.

و يتعلق الامر بمجموعات مناجم الجزائر (منال) و صناعات الحديد و الصلب (ايميتال) و لوجيترانس (النقل و اللوجستية) و مؤسسة المناجم و الحديد للشرق و مركب الحديد و الصلب للحجار و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري).