طيران: الجوية الجزائرية ضيف الدورة الـ 126 للجمعية العامة للناقلين الجويين   

الجزائر - شاركت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الدورة 126 للجمعية العامة للناقلين الجويين الفرانكفونيين التي نظمت السبت الماضي بالجزائر، حسب ما افاد به يوم الاربعاء بيان للشركة .

و شهدت الجمعية العامة حضور 160مشارك من بينهم ممثلين لشركات طيران فرانكفونية و شركاء ناشطين في مجال مختلف مجالات الطيران من مختلف أنحاء العالم.

و قد تمحور جدول الأعمال حول المواضيع الراهنة على غرار عصرنة النقل الجوي و التداعيات الايجابية للطائرات الجديدة على نشاط النقل الجوي المطورة من طرف خبراء اير باض و بوينغ و ميتسوبيشي،اومبيرير، و اير كاب، يضيف نفس المصدر.

وخلال هذا اللقاء، تطرقت ثلاث تنظيمات معتمدة من قبل الجمعية العامة للناقلين الجويين الفرانكفونيين والجمعية الدولية للنقل الجوي، إلى حاجة الشركات الجوية لتلقي التكوين في مجال النقل الجوي.

خلال هذا المنتدى، صرح الرئيس العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش ، أن عالم الطيران المدني يمر بأصعب الأزمات التي أدت الى اندثار عدة شركات.

و قدم السيد علاش بهذه المناسبة، استراتيجية و رؤية الجوية الجزائرية لمواجهة الأزمة التي تهز عالم الطيران، آملا ان اشغال الجمعية العامة للناقلين الجويين الفرنكفونيين تقدم توضيحات حول الوضعية و الحل التي ارتأتها لكي يتسنى لكل شركة أن تتخطى آثار و أضرار الأزمة.

و قد كل هذا المنتدى فرصة لمسؤولين شركات الطيران الفرانكوفونية، لكي تلتقي و تطرح سويا الإشكاليات الأكثر أهمية أبرزها التكوين و تحديث و عصرنة الطيران الجوي.

و الجدير بالذكر أن الجناح الجزائري يستقبل للمرة الرابعة أشغال الجمعية العامة للناقلين الجويين الفرانكفونيين.

أما عن مهام و دور للجمعية العامة للناقلين الجويين الفرانكفونيين، فيتمثل أساسا في ترقية التعاون بين شركات الطيران الفرانكوفونية و تطوير النقل الجوي للشركات الأعضاء عن طريق استغلال مكاسب هذه الشركات لتثمينها،و تقوية أواصر التضامن بينها في إطار تشجيع حوار مثمر بين الشركات الأعضاء و كذا بين السلطات الوصية.

يذكر أن جمعية الناقلين الجويين للمنطقة الفرنكوفونية تضم حاليا 16 شركة طيران من الجزائر (شركة الخطوط الجوية الجزائرية) و فرنسا ( الخطوط الجوية الفرنسية و ايجل أزور و آير كورسيكا ) و كذا من منطقة شمال افريقيا و الشرق

الاوسط ( ميدل ايست ايرلاينز و الخطوط الجوية التونسية و طاسيلي للطيران و الخطوط الجوية الملكية المغربية و موريتانيا للطيران و كذا من منطقة افريقيا جنوب الصحراء ( الخطوط الجوية البوركينابية و آير كوت ديفوار و كامير كو و

كونغو آير وايز و كذا من منطقة المحيط الهندي ( الخطوط الجوية السيشلية و آير موريتوس و مدغشقر للطيران .