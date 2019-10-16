طيران: الجوية الجزائرية ضيف الدورة الـ 126 للجمعية العامة للناقلين الجويين -

أدرار/ تربية المائيات بالجنوب: توفير الغذاء وخفض تكاليف الطاقة عوامل كفيلة بترقية الشعبة -

تونس/انتخابات رئاسية: فوز قيس سعيد ثورة ثانية من خلال صناديق الاقتراع -

الدعوة الى اعداد استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الآفات الاجتماعية (مشاركون) -

مجازر 17 أكتوبر 1961: أرشيف الشرطة الفرنسية ما زال سريا -

المساواة بين الجنسين: الجزائر تحتل مكانة جيدة على مستوى افريقيا و العالم العربي -

المدرسة الوطنية العليا للجمارك بوهران : تخرج الدفعة الثالثة لضباط الفرق -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 62ر59 دولارا للبرميل -

وهران : ترحيل أكثر من 150 رعية من بلدان إفريقية إلى بلدانهم الأصلية -

وهران : ترحيل أكثر من 150 رعية من بلدان إفريقية إلى بلدانهم الأصلية -

الجزائر اعتمدت سياسة تنمية تحرص على المساواة بين الجنسين -

المجلس الشعبي الوطني : لجنة الشؤون القانونية تدرس تصاريح نواب جدد -

تعليم عالي: أزيد من 84 ألف مترشح يجتازون مسابقة الدكتوراه -

صحة : الدعوة الى تخفيف الضغط على مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية -

أدرار/ تربية المائيات بالجنوب : توفير الغذاء وخفض تكاليف الطاقة عوامل كفيلة بترقية الشعبة -

البطولة الافريقية للتجذيف (اليوم الثاني والأخير): المنتخب الجزائري ثالثا ومصر تجرد تونس من لقبها القاري -

الاستدانة الخارجية: حل جزئي و محدود في الزمن لتقليص العجز في الميزانية -

كرة السلة/ القسم الممتاز (رجال): انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم غد الخميس -

الجزائريون مدعوون الى المساهمة في بناء المؤسسات الدستورية والمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل -