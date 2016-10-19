نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 62ر59 دولارا للبرميل

الجزائر- سجل سعر سلة خامات أوبك تراجعا امس الثلاثاء حيث استقر عند 62 ر59 دولارا للبرميل, حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط يوم الأربعاء (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك سجل تراجعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الجمعة الفارط ,حيث بلغ 95ر59 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والايراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة الثلاثاء الفارط منخفضة, حيث بلغ خام برنت تسليم ديسمبر بلندن 74ر58 دولارا للبرميل بتراجع ب 0ر1 بالمئة او61 سنتا.

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و في نيويورك, أنهى خام القياس الامريكي تسليم نوفمبر الجلسة عند 81ر52 دولارا منخفضا ب 78 سنتا أو 5ر1بالمئة .

و جاء تراجع أسعار النفط في ظل التخوفات من تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد نشر بيانات ضعيفة بخصوص الصادرات والواردا ت الواردة من الصين.

و كان بدوره صندوق النقد الدولي قد اعلن امس الاثنين انه يتوقع لسنة 2019 نموا عالميا يقدر ب 3 بالمئة و هو الاضعف منذ الازمة المالية.

من جهتها, راجعت الوكالة العالمية للطاقة بشكل طفيف نحو الانخفاض توقعاتها بخصوص نمو الطلب على الخام في 2019 و 2020.

و من جانب أوبك, فان اتفاق خفض الانتاج سيستمر الى غاية 31 مارس 2020 .

و أكد الامين العام لمنظمة اوبك أن هذا التكتل سيقوم بكل ما في وسعه من اجل الحفاظ على استقرار سوق النفط الى ما بعد 2020.