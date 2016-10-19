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قطاع تربية المائيات بالجزائر يحقق نسبة نمو تقدر بأكثر من 20 بالمائة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
قطاع تربية المائيات بالجزائر يحقق نسبة نمو تقدر بأكثر من 20 بالمائة

 

وهران - حقق قطاع الاستزراع السمكي نمو جد مرتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث سجل ارتفاع انتاج المزارع السمكية بنسبة تفوق 20 بالمائة كما ينتظر أن تصل نسبة النمو الى 100 بالمئة نهاية 2019، حسبما أفاد به يوم الأربعاء المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات.

و قال طه حموش في تصريح لوأج أن القطاع يعرف اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين حيث تم انجاز 70 مشروعا لتربية المائيات كما تم تسجيل أكثر من 670 طلب استثمار تم المصادقة منها على اكثر من 400 دراسة من طرف الهيئات التقنية المختصة.

بخصوص العراقيل التي تعترض هذا النوع من المشاريع ، قال السيد حموش أن القطاع مازال يعرف مشاكل عديدة خارجية خاصة مشكل التمويل البنكي.

و أبرز أن "احجام البنوك عن تمويل هذه المشاريع غير مبرر اقتصاديا باعتبار ان مختلف المزارع التي دخلت الانتاج تعرف نجاحا كبيرا"، مضيفا أن العديد من المزارع طورت نشاطها بزيادة عدد الاقفاص العائمة.

ورغم المشاكل، فان القطاع يبقى من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ينتظرها مستقبل زاهر حسب نفس المسؤول الذي أشار الى أن السنوات القليلة الماضية عرفت نشاطا مكثفا لاسيما في مجال التعاون الدولي ما سمح بنقل التقانة والتحكم في نظم الانتاج وتحسين آليات التسيير.

و ينتظر أن يصل الانتاج سنة 2022 بناء على وتيرة الاستثمار الى حوالي 38000 طن لتمثل 22 بالمائة من اجمالي السمك المنتج.

كلـمات مفتـاحيــة :
قطاع تربية المائيات بالجزائر يحقق نسبة نمو تقدر بأكثر من 20 بالمائة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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