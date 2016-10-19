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قرابة 79 مليار دج كقيمة مالية للإنتاج الفلاحي لموسم  2018 -2019  ببومرداس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
قرابة 79 مليار دج كقيمة مالية للإنتاج الفلاحي لموسم  2018 -2019  ببومرداس

بومرداس - اقتربت القيمة المالية لمجمل الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب ببومرداس من 79 مليار دج خلال الموسم الفلاحي 2018 / 2019، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء المديرة المحلية للمصالح الفلاحية.

وأوضحت السيدة بلعقبي وردية في تصريح لـ/وأج --على هامش فعالية إحياء اليوم العالمي للتغذية بمركز العلوم و التسلية-- بأن "القيمة المالية للإنتاج الفلاحي التي تقترب من 79 مليار دج تمثل نسبة تفوق ألـ4 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الإجمالي الوطني " .

وأهلت هذه الحصيلة "الإيجابية" المحققة ولاية بومرداس لاحتلال المرتبة 14 وطنيا من حيث القيمة المنتجة في مختلف الشعب الفلاحية.

وتتميز الولاية بإنتاج وفير في مختلف أنواع العنب، يتجاوز المليوني طن سنويا حيث تحتل الريادة وطنيا في هذه الشعبة منذ عدة سنوات، والمرتبة الثامنة وطنيا من حيث قيمة إنتاج مختلف الخضروات على غرار البصل ومراتب متفاوتة في إنتاج الحمضيات كالعسل والبيض وفي مختلف الشعب الإنتاجية الأخرى.

وأكدت مديرة المصالح الفلاحية بأن هذه القيمة الإجمالية من الإنتاج الفلاحي "مرشحة للارتفاع أكثر" برسم المواسم الفلاحية القادمة بعد الدخول في مراحل الإنتاج عمليات التحويل الإنتاجي التي باشرها الفلاحون في السنوات القليلة الماضية من شعبة الخضروات إلى الأشجار المثمرة خاصة منها الكروم و الحمضيات.

وأرجعت السيدة بلعقبي تحقيق هذه النتائج الإيجابية في الإنتاج الفلاحي إلى عوامل متعددة تتمثل أبرزها في سياسة "المرافقة و الدعم" التي انتهجتها السلطات العمومية في المجال وتوفر عقار فلاحي (سهول خصبة) ملائم للإنتاج الوفير ووفرة الأمطار وإمكانيات لسقي ما يزيد عن 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالولاية.

يذكر أن بومرداس تتوفر على مساحة فلاحية إجمالية تربو من 99.000 هكتار، منها نحو 5000 هكتار عبارة عن أراضي ذات جودة إنتاجية موزعة على ما يزيد عن 20.100 مستثمرة فلاحية (خاصة و عمومية) علما أن نحو 32 بالمائة من مجمل الأراضي الفلاحية تستفيد من السقي عن طريق 4 سدود و 20 حاجز مائي و ما يزيد عن 1300 بئر.

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ويشغل القطاع الفلاحي من مجمل ما يزيد عن 220.000 نسمة ساكنة في الريف - حسب الأرقام التي قدمتها مديرة المصالح الفلاحية- نحو 44.000 عامل بين مباشر وغير مباشر.

للإشارة، فقد تضمنت فعالية إحياء اليوم العالمي للتغذية الذي أشرفت على تنظيمها المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية بالتنسيق مع الجمعيات المهنية، معرض لمختلف منتجات المرأة الريفية ومحاضرات عالجت في مجملها تقنيات الإنتاج و ترشيد استعمال الأدوية .

كلـمات مفتـاحيــة :
قرابة 79 مليار دج كقيمة مالية للإنتاج الفلاحي لموسم  2018 -2019  ببومرداس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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