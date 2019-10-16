لقاء حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر العاصمة غدا الخميس

و ستتمحور هذه التظاهرة، التي تنظم مع تجمع النقد الآلي في اطار ترقية و تطوير الدفع الالكتروني، حول " تقاسم الخبرات و تحديد الصعوبات و وصف القيود التي تعيق تطور هذا النمط من الدفع".
و تهدف التظاهرة الى "ضم جميع الأطراف المتدخلة في مسار ادماج التاجر في أرضية الدفع عبر الانترنيت ليصبح ممون عن طريق الانترنيت، مما سيعطي لهم فرصة تقاسم خبراتهم و دراسة الصعوبات التي تواجههم و تحديد القيود ثم وصفها بغرض ارساء قواعد لتفكير جماعي".
و خلص بيان الوكالة الى أن اللقاء " قد يفضي الى تدابير تهدف الى تبسيط الاجراءات و جعل الخطوات الادارية و التقنية تتسم بالمرونة بقدر الامكان، لأجل ترقية في نهاية المطاف، التجارة الالكترونية، عن طريق تسهيل الدفع الالكتروني
عبر الانترنيت و تعريفه".