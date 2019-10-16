لقاء حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر العاصمة غدا الخميس

الجزائر- ستنطلق يوم غد الخميس فعاليات الطبعة الثانية حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، حسبما ورد ، اليوم الأربعاء، في بيان للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية و تطويرها.

و ستتمحور هذه التظاهرة، التي تنظم مع تجمع النقد الآلي في اطار ترقية و تطوير الدفع الالكتروني، حول " تقاسم الخبرات و تحديد الصعوبات و وصف القيود التي تعيق تطور هذا النمط من الدفع".

و تهدف التظاهرة الى "ضم جميع الأطراف المتدخلة في مسار ادماج التاجر في أرضية الدفع عبر الانترنيت ليصبح ممون عن طريق الانترنيت، مما سيعطي لهم فرصة تقاسم خبراتهم و دراسة الصعوبات التي تواجههم و تحديد القيود ثم وصفها بغرض ارساء قواعد لتفكير جماعي".

و خلص بيان الوكالة الى أن اللقاء " قد يفضي الى تدابير تهدف الى تبسيط الاجراءات و جعل الخطوات الادارية و التقنية تتسم بالمرونة بقدر الامكان، لأجل ترقية في نهاية المطاف، التجارة الالكترونية، عن طريق تسهيل الدفع الالكتروني

عبر الانترنيت و تعريفه".