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لقاء حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر العاصمة غدا الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
لقاء حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر العاصمة غدا الخميس

الجزائر- ستنطلق يوم غد الخميس فعاليات الطبعة الثانية حول تطوير الدفع الالكتروني  بالجزائر بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة،  حسبما ورد ، اليوم الأربعاء، في بيان للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية و تطويرها.

و ستتمحور هذه التظاهرة، التي تنظم مع تجمع النقد الآلي في اطار ترقية و تطوير الدفع الالكتروني، حول " تقاسم الخبرات و تحديد الصعوبات و وصف القيود التي تعيق تطور هذا النمط من الدفع".

و تهدف التظاهرة الى "ضم جميع الأطراف المتدخلة في مسار ادماج التاجر في أرضية الدفع عبر الانترنيت ليصبح ممون عن طريق الانترنيت، مما سيعطي لهم فرصة تقاسم خبراتهم و دراسة الصعوبات التي تواجههم و تحديد القيود ثم وصفها بغرض ارساء قواعد لتفكير جماعي".

و خلص بيان الوكالة الى أن اللقاء " قد يفضي الى تدابير تهدف الى تبسيط الاجراءات و جعل الخطوات الادارية و التقنية تتسم بالمرونة بقدر الامكان، لأجل ترقية في نهاية المطاف، التجارة الالكترونية، عن طريق تسهيل الدفع الالكتروني

عبر الانترنيت و تعريفه".  

             

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لقاء حول تطوير الدفع الالكتروني بالجزائر العاصمة غدا الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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