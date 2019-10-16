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تيجاني حسان هدام يشارك في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ببروكسل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات
تيجاني حسان هدام يشارك في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ببروكسل أرشيف

الجزائر - يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، ابتداء من يوم غد الخميس في أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي المنظم حاليا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر ان يلقي الوزير كلمة باسم الجزائر في أشغال الجلسة العامة للمنتدى بعد غد الجمعة حيث سيقوم بعرض التجربة الجزائرية "الرائدة" في مجال توسيع الحماية الاجتماعية.

وسيناقش المنتدى، الذي افتتح اول امس الاثنين، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها هيئات الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد  ضد المخاطر المحتملة ، في ظل التحولات السريعة التي يعرفها عالم الشغل، مما سيساهم --كما جاء في البيان-- في "تعزيز أواصر التضامن في المجتمع، والذي سينعكس بدوره على ارتفاع معدلات النمو".

وستقدم خلال هذا اللقاء أيضا العديد من المداخلات من طرف خبراء ومختصين إضافة إلى مسيري مختلف هيئات الضمان الاجتماعي عبر العالم، لاسيما ما تعلق منها بآليات تطوير منظومات الضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي يجمع ممثلي هيئات الضمان الاجتماعي على مستوى أكثر من 150 دولة ويمثل فرصة لبحث آفاق وسبل تطوير الضمان الاجتماعي.

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تيجاني حسان هدام يشارك في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ببروكسل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

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