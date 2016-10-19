القرض المصغر: 67 بالمائة من مجموع المستفيدين يقل سنهم عن 40 سنة

الجزائر - كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن 67 بالمائة من مجموع المستفيدين من القرض المصغر الممنوح في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، شباب يقل سنهم عن 40 سنة.

وقد أشرفت السيدة الدالية رفقة أعضاء من الحكومة على افتتاح فعاليات هذا الصالون الذي يجري على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "المقاولاتية: رهان المستقبل" بمشاركة 140 مستفيد من جهاز القرض المصغر من كل ولايات الوطن.

ويهدف الصالون الى الترويج لمنتوجات الشباب أصحاب النشاط الصغر وتسويقها مع تسليط الضوء على أهم التجارب في مجال خلق الأنشطة المصغرة الموفرة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التعريف بالقرض المصغر والتسهيلات المتاحة للراغبين في الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وفي تصريح صحفي، أوضحت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مولت منذ انشائها سنة 2005 الى غاية نهاية السداسي الاول من السنة الجارية "أزيد من 900 ألف مشروع نشاط مصغر سمح باستحداث 1،3 مليون منصب شغل"، مبرزة أن "67 بالمائة من مجموع المستفيدين شباب يقل سنهم عن 40 سنة، ما يدل على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المقاولاتية الشبانية".

ومن هذا المنظور، أكدت السيدة الدالية أنه يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة من القرض المصغر للمرة الثانية بعد تسديد ديونهم السابقة الممنوحة لهم في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مبرزة أن الوزارة تسعى الى "ايجاد آليات لرفع قيمة القرض المصغر في المستقبل".

وأفادت الوزيرة أن جهاز القرض المصغر موجه لكل الفئات، حيث استفاد من هذا القرض 20 الف خريج جامعي، مشيرة الى وجود برنامج عمل "طموح" خلال سنة 2020 لفائدة الشباب طالبي القروض المصغرة في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وبخصوص الاجراءات المتخذة في مجال مرافقة المستفيدين من القروض المصغرة، أشارت الوزيرة الى برامج المرافقة والتكوين في مجال المقاولاتية، سيما لفائدة المرأة في الوسط الريفي، بغية تمكينها من اكتساب المهارات اللازمة لإدارة مشروعها.

وعلى هامش هذا الصالون، وقعت السيدة الدالية مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، والتكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، على اتفاقيتين لمرافقة الشباب خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني من أجل ولوج عالم المقاولاتية.

كما تم بالمناسبة اطلاق منصة إلكترونية تسمح للشباب طالبي القروض المصغرة بالتسجيل عبر الأنترنيت.