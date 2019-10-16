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تنظيم ورشة حول المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 20:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 164 مرات
تنظيم ورشة حول المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة بالعاصمة

الجزائر- سيتم تنظيم ورشة مخصصة لمرافقة المجهودات الوطنية من أجل أخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين لدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وذلك ابتداء من يوم الاربعاء بفندق ميركور بباب الزوار بالجزائر العاصمة حسبما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

وتندرج هذه الورشة التي تدوم يومين, والمنظمة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية  بخصوص هدف التنمية المستدامة 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين" في إطار مشروع الدعم المشترك لنظام الأمم المتحدة للتنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من طرف الحكومة الجزائرية.

وتهدف الورشة إلى "تعزيز الاندماج وتكريس أوسع للمساواة بين الرجل والمرأة من خلال تطبيق الأجندة 2030 ضمن السياسات و البرامج الوطنية" بالإضافة إلى تطوير مقاربة مدمجة ومتعددة القطاعات لتطبيق هدف التنمية المستدامة 5 مع مختلف الأطراف الفاعلة وبدعم من نظام الأمم المتحدة".

وسيتم خلال هذا اللقاء "تحديد مجالات العمل الرئيسية وكذا الموارد المتاحة والتي سيتم العمل عليها أولا لصالح الطبقات الهشة (نساء أطفال شباب أشخاص مسنون وآخرون) بالإضافة إلى الاطلاع على الممارسات الحسنة والتجارب في مجال العمل متعدد القطاعات لمشاركتها على المستويين الوطني والدولي".

وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة بدعم من منظمومة الأمم المتحدة.

وتندرج هذه الورشة الخامسة من نوعها في إطار مواصلة الورشات الأربع التي نظمت سابقا ب"نجاح" سنتي 2018 و2019 مثل ورشة هدف التنمية المستدامة 3 المتعلق

بالصحة وورشة أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة وورشات التوعية الموجهة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في إطار مشروع الدعم المشترك لنظام الأمم المتحدة للتنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من طرف الحكومة الجزائرية".

آخر تعديل على الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 09:46
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تنظيم ورشة حول المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 20:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 164 مرة   شارك

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