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محروقات : سوناطراك المساهم الرئيسي الجديد في أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 17:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
محروقات : سوناطراك المساهم الرئيسي الجديد في أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" و المجموعتين الإسبانيتين "سيبسا" و "ناترجي" امس الاثنين اتفاقية تنازل عن حصص  المتعامل "سيبسا" في خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر البيض المتوسط (مدغاز) لصالح مجمع سوناطراك, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجمع العمومي.

و بناء على هذا الاتفاق ستنتقل حصة سوناطراك في أنبوب خط نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط من 43 بالمائة إلى 51 بالمائة.

وعليه ، ستصبح سوناطراك المساهم الأكبر في خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر  الأبيض المتوسط بعد الموافقة على الصفقة من قبل السلطات الأوروبية المشرفة على المنافسة.

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للتذكير، يعتبر خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط خط مباشر يربط بين بني صاف في الجزائر وألميريا في إسبانيا.

وتم تشغيل خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط في فبراير 2011 بطاقة نقل تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب سنويا.

وعلى أساس هذه الاتفاقية - يضيف البيان- ستعزز شركة سوناطراك دورها كممون موثوق فيه في سوق الغاز بشبه الجزيرة الايبيرية .

           

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 17:54
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محروقات : سوناطراك المساهم الرئيسي الجديد في أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 17:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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