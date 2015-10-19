توزيع أزيد من 50 ألف مسكن في مختلف الصيغ على المستوى الوطني في الفاتح نوفمبر

وهران - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود يوم الثلاثاء بوهران عن توزيع أزيد من 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على المستوى الوطني في الفاتح نوفمبر القادم بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأكد السيد بلجود في تصريح إعلامي على هامش زيارته التفقدية للقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" بمسرغين أنه سيتم توزيع أزيد من 50 مسكن في مختلف الصيغ على المستوى الوطني في الفاتح نوفمبر القادم بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة بما في ذلك صيغ البيع بالإيجار والاجتماعي والترقوي المدعم والترقوي العمومي وغيرها .

وفي ذات السياق سيتم توزيع بولاية وهران في الفاتح نوفمبر المقبل 2.800 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل) بالقطب العمراني "أحمد زبانة" بمسرغين وفق الوزير مشيرا إلى أن أشغال التهيئة الخارجية توشك على نهايتها .

ومن المرتقب مع نهاية شهر ديسمبر القادم توزيع 2.200 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل) بنفس القطب العمراني ,كما أشير إليه.

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وشدد الوزير على ضرورة الشروع بصفة استعجالية في انجاز المؤسسات التربوية في ظرف قياسي لا يتجاوز 4 أشهر بالنسبة للمدارس الابتدائية و8 أشهر و14 أشهر بالنسبة للمتوسطات والثانويات على التوالي , مشيرا إلى أن "هناك مقاولات قادرة على رفع التحدي وانجاز المؤسسات في أقرب الأجال".

كما أعلن عن تخصيص مبلغ 8ر1 مليار دج للتكفل بالصرف الصحي خارج موقع القطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" ومباشرة الإجراءات الإدارية للشروع في أشغال انجاز قناة للصرف الصحي.

من جهة أخرى أبرز وزير السكن والعمران والمدينة انه سيتم قريبا إصدار مرسوم تنفيذي لتعميم صيغة السكن الايجاري العمومي على المستوى الوطني والمشروع حاليا قيد الدراسة واستشارة المرقين العقاريين.

وفيما يتعلق بالجودة في انجاز السكنات أوضح الوزير أن اللجان المكلفة بمراقبة السكنات عاينت إلى غاية اليوم 500 ألف مسكن على المستوى الوطني ,مشيرا الى أنه في حال تسجيل نقائص سيتم استدراكها من قبل المقاولين ومكاتب الدراسات.

وبخصوص شركة التسيير العقاري ل "عدل" (جاست ايمو) أبرز الوزير أنه "تم مؤخرا تنصيب مدير عام جديد لها سيساهم بفضل تجربته في إعطاء دفع في عملية التسيير والتكفل بالأحياء السكنية وفي حال عكس ذلك سيتم حلها" ,مشيرا إلى أن "مكتتبي عدل من حقهم المطالبة بالنقل وتخصيص المساحات الخضراء وأخرى للعب الأطفال والمؤسسات التربوية وغيرها".

وذكر كمال بلجود أن جميع المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تحت تصرف الشباب.

للإشارة فقد قام وزير السكن والعمران والمدينة بزيارة المحطة الجديدة للمسافرين لمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" بالسانيا ومعاينة مشروع انجاز المركب الاولمبي والقرية المتوسطية ببلقايد (بئر الجير) في اطار التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.