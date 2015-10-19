نفط : سعر سلة خامات أوبك يتقرب من 60 دولارا للبرميل

الجزائر - بلغ سعر سلة خامات أوبك عند 95 ر59 دولارا للبرميل في بداية الاسبوع الجاري(الاثنين) حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط اليوم الثلاثاء (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك سجل تراجعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الجمعة الفارط حيث بلغ 97ر60 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميرايات الفنزويلي وجيرا سول الانغولي ورابي الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري وزافيرو لغينيا الاستوائية و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة الاثنين الفارط منخفضة حيث بلغ خام برنت تسليم ديسمبر بلندن 35ر59 دولارا للبرميل بتراجع ب 16ر1 دولار او 9ر1 بالمئة مقارنة بإغلاق جلسة الاربعاء الماضي.

و في نيويورك أنهى خام القياس الامريكي تسليم نوفمبر الجلسة عند 59ر53 دولارا منخفضا ب 1ر1 دولار أو 0ر2بالمئة .

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و جاء تراجع أسعار النفط في ظل الشكوك حول المفاوضات التجارية بين الصين و الولايات المتحدة.

و من جانب أوبكوقعت السعودية وروسيا امس الإثنين "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول" على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المملكة.

و كانت منظمة أوبك قد توصلت مع حلفائها إلى الميثاق في يوليو الماضي خلال اجتماعها بالعاصمة النمساوية فيينا وذلك لمواجهة انهيار أسعار النفط .

و اتفقت منظمة أوبك في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة .

و تم تمديد اتفاق خفض الانتاج لمدة اضافية قدرها 9 اشهر و التي دخلت حيز التنفيذ في بداية يوليو 2019 و تدوم الى غاية 31 مارس 2020 .