لوكال بواشنطن للمشاركة في الجمعيات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

في هذا الاطار, سيشارك وزير المالية في الجلسة العلنية لجلسات هيئات بروتن وودس, حسب المصدر نفسه.
كما سيشارك في أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ما بين الحكومات و لمجموعة الأربع و العشرين للمسائل المالية الدولية و التنمية (مجموعة 24), و كذا في أشغال كل من لجنة التنمية للبنك العالمي و اللجنة المالية و النقدية لصندوق النقد الدولي.
و سيلتقي السيد لوكال, على هامش هذه الجمعيات, مسؤولي مجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و كبار مسؤولي الهيئات المالية الدولية و الاقليمية الحاضرة في هذا للحدث.
ستضم الاجتماعات السنوية للهيئتين الدوليتين أهم المسؤولين في عالمي الاقتصاد و المال حول الملفات الهامة المتعلقة ب" التنمية الاقتصادية" و "الظرف الاقتصادي العالمي" و "استئصال الفقر" و "النظام المالي الدولي" و " رأس المال البشري" و " بالتغيرات المناخية".
و يشير البيان الى أن الجمعيتين ستسمحان أيضا بالقيام "بتحليل و بتبادل وجهات النظر حول السياسات الاصلاحية الواجب مباشرتها لأجل الاستجابة للتحديات التي طرحتها الدول الأعضاء".
و خلص ذات البيان الى أن السيد لوكال سيلتقي, على هامش الجمعيتين المذكورتين, البعض من نظرائه من الدول الأعضاء للهيئتين المعنيتين, حيث سيتطرق معهم إلى واقع و أفاق التعاون مع الجزائر.