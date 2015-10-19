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هندي وفرنسية وأمريكي يفوزون بجائزة (نوبل) للاقتصاد لعام 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
هندي وفرنسية وأمريكي يفوزون بجائزة (نوبل) للاقتصاد لعام 2019

ستوكهولم - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين، فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي، والفرنسية إستير دوفلو، والأمريكي مايكل كريمر، بجائزة /نوبل/ للعلوم الاقتصادية لعام 2019.

وذكرت لجنة الجائزة أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل.

وأضافت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.

ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذُكرت في وصية ألفريد نوبل، اسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل.

ويمول الجائزة البنك المركزي السويدي، وتم منحها أول مرة عام 1969، ما يعني أن هذا العام هو المرة الحادية والخمسون التي يتم فيها منح جائزة (نوبل) للعلوم الاقتصادية.

ومع إعلان منح نوبل للاقتصاد اليوم تختتم جوائز (نوبل).

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هندي وفرنسية وأمريكي يفوزون بجائزة (نوبل) للاقتصاد لعام 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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