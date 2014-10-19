وهران: أكثر من 90 عارضًا في الطبعة ال16 للصالون الدولي للعقار و السكن والبناء

وهران - يشارك حوالي 90 عارضا منهم حوالي 70 جزائريا في الطبعة ال 16 للصالون الدولي للسكن و العقار و البناء و الأشغال العمومية الذي افتتح مساء اليوم الإثنين بحضور السلطات المحلية.

و يجمع هذا الصالون الذي تنظمه وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" تحت شعار "بناء جزائر الغد القوية و العصرية" مؤسسات متخصصة في مجال العقار و البناء من عدة دول مثل إسبانيا و تونس و تركيا و إيطاليا و الإمارات العربية المتحدة (لأول مرة ) إضافة إلى أندونيسيا كضيف شرف هذه الطبعة.

و أوضح محافظ الصالون زبير والي ل"وأج" أن هذه الطبعة هامة بالنظر إلى المشاركة الوطنية فيها و المقدرة بحوالي 70 شركة مضيفا "نحن نركز حاليًا على الإمكانات الجزائرية في هذا المجال ، نريد أن نشجع الشباب الجزائري لبناء بلدنا ، لدينا الوسائل ونحن قادرون على ذلك ".

وأردف قائلا "هذه فرصة أخرى لتعزيز أواصر الصداقة أكثر فأكثر وربط علاقات شراكة في مختلف المجالات مع المؤسسات الأجنبية المشاركة في المعرض".

و تعد هذه التظاهرة فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين في قطاع العقار والسكن. وتشارك إندونيسيا كضيف شرف بأربع شركات متخصصة منها شركة لإنجاز برامج السكن الاجتماعي و "عدل" بالجزائر العاصمة.

و خلال هذه التظاهرة أيضا تنظم غرفة التجارة و الصناعة لناحية وهران بالتعاون مع المركز التونسي لترويج الصادرات "سيبيكس" اجتماعات ثنائية يوم غد الثلاثاء بين متعاملين اقتصاديين جزائريين في مجال السكن و البناء و أكثر من 15 شركة تونسية و ذلك بهدف تشجيع الشراكة.

إضافة إلى ذلك سيتم تنظيم يوم دراسي حول قطاع البناء و الإسكان في الجزائر و أهدافه.

و ينتظر المنظمون ما لا يقل عن 20.000 زائر لهذا المعرض الذي يدوم ستة أيام.