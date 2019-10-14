ملتقى دولي للتنمية المستدامة لمعالجة المياه والبيئة: استغلال المياه المعالجة "ضرورة" ملحة

تيبازة - يعد استعمال المياه المعالجة بمختلف المحطات عبر الوطن في الشق الفلاحي ضرورة حتمية لمواجهة مشكل ندرة المياه، حسبما أكده رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي للتنمية المستدامة لمعالجة المياه والبيئة المنعقد يوم الاثنين بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببواسماعيل (تيبازة) ، الباحث محمد عباس.

وطرح الباحث عباس في تصريح ل/واج على هامش أشغال الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام، إشكالية ودواعي عدم تعميم استعمال المياه المعالجة بمختلف المحطات واستغلالها ما يسمح إلى جانب الحفاظ على البيئة سيما منه الوسط البحري ، مواجهة ندرة المياه والمحافظة على مخزون المياه.

ويعود الباحث عباس في طرحه لهذه الإشكالية إلى إحصائيات الديوان الوطني للتطهير أين سجل سنة 2018 استغلال المياه المعالجة ل17 محطة فقط من إجمالي 172 محطة لمعالجة المياه موزعة عبر التراب الوطني أي ما يمثل استغلال 8 بالمائة فقط من المياه المعالجة في السقي الفلاحي.

إقرأ أيضا : بن صالح يجدد حرص الدولة على الاستغلال العقلاني للموارد الوطنية والثروات الباطنية

ومن شأن استعمال المياه المعالجة لأغلب المحطات عبر التراب الوطني--يتابع الدكتور عباس-- أن يرافق البرنامج الطموح للحكومة الرامي إلى توسيع المناطق الفلاحية التي تتطلب تجنيد ما يقارب 1مليار متر مكعب من الموارد المائية في السقي الفلاحي بمحطات المعالجة عبر الوطن.

كما من شأن "اعتماد تعميم استغلال المياه المعالجة" أن تقضي على مشكلة بيئية يتعرض لها البحر والمحيط".

وعن أسباب عدم استغلال المياه المعالجة في السقي الفلاحي، يعتقد الباحث عباس أن "محطات المعالجة لا تستكمل جميع مراحل المعالجة" مبرزا أن دفتر شروط تلك المحطات لا يقضي بوجوب استغلال تلك المياه في السقي.

وتكتفي المحطات بحد معين من المعالجة، ثلاثة مراحل على الأقل، قبل التخلص منه في البحر أو محيطها ما يشكل مخاطر على البيئة لما تحتويه تلك المياه من مواد كيماوية.

وعن دور الباحثين في المجال، أبدى السيد محمد عباس،استعداد الباحثين سيما منهم العاملين بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية على المرافقة التقنية والعلمية لمحطات معالجة المياه القذرة من خلال العمل جنبا لجنب على مشاريع بحث مشيرا إلى أن الحلول الذكية و الكفاءات موجودة في الجزائر.

من جهته، رافع مدير وحدة تطوير الطاقات الشمسية، الباحث بلقاسم بوزيدي، من أجل نجاعة استغلال المياه غير التقليدية مع رفع رهان المحافظة على البيئة مبرزا تأثير محطات تحلية مياه البحر على البيئة.

وقال أن "الجزائر لجأت في وقت سابق إلى اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة الجفاف وندرة الموارد المائية من خلال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر كبديل لتراجع مخزون المياه سيما منها الباطنية، على اعتبار أن توفير الموارد المائية تعد أولوية."

وفي السياق--يتابع "يتوجب التفكير في حماية البيئة خاصة أن الحلول الذكية والصديقة للبيئة متوفرة وبإمكان الباحثين الجزائريين تجسيدها."

وأضاف أن الإحصائيات تتحدث عن التخلص من مئات الآلاف من أطنان المياه المالحة في البحر من قبل محطات تحلية مياه البحر ال21 التي تتوفر عليهم الجزائر مبرزا أنها إجمالا (محطات تحلية مياه البحر) توفر الماء لفائدة 6 ملايين فقط من السكان أي 17 بالمائة من الاحتياجات.

وتساءل الباحث بوزيدي عن إشكالية مدى تأثير تلك الأطنان من المياه المالحة المركزة في البحر على البيئة علما انها تحتوي على مواد كيماوية مبرزا أنه رغم أن محطات تحلية المياه البحر توفر حلول سريعة لتوفير المورد المائي لكنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (3كيلو واط لإنتاج متر مكعب واحد) وتستعمل مواد كيماوية إلى غيرها من المواد الضارة للبيئة.

وقال في هذا السياق أن "توفير المياه الذي يعد تحدي ورهان عديد الدول المتوسطية، سيما منها الجزائر التي تعد من بين الدول التي يهددها الجفاف، أفاق 2030 تتطلب مكافحة تلوث الأودية و كذا تلوث المياه الجوفية وفق نظرة تقضي بضرورة الاقتصاد في تسيير المياه بالاعتماد على حلول صديقة للبيئة وأقل تكلفة".

ويتناول الملتقى الأول من نوعه الذي ينظم بمشاركة خبراء وباحثين من دول تونس والمغرب ولبنان والسعودية واسبانيا والإمارات و ايطاليا والأردن و الولايات المتحدة الأمريكية أربعة محاور أساسية تتعلق ب"معالجة المياه و البيئة".

ويتعلق الأمر ب"تسيير الماء الشروب، توفير الطلب والاستهلاك" و"التكنولوجيات المختلفة المستعملة في تحلية مياه البحر" و"استعمال الطاقات المتجددة" و "معالجة و إعادة استعمال و تسيير المياه القذرة".