ميترو الانفاق بالعاصمة: إقتناء آلة حفر عملاقة لإستكمال أشغال توسعة الخطوط

الجزائر - كشف وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة يوم الاثنين بالجزائر أن استلام آلة عملاقة من الجيل الأخير متخصصة في حفر الانفاق من شأنها تسريع وتيرة الأشغال المتعلقة بتوسعة خط مترو الجزائر.

و أوضح الوزير -خلال زيارته رفقة والي العاصمة عبد الخالق صيودة الى بعض المشاريع المتعلقة بتوسعة خط مترو الجزائر- أن اقتناء هذه الآلة الضخمة -التي تمتد على طول 104متر وقطر 10متر و مزودة بأخر التقنيات المعتمدة في مجال الحفر و ضخ الخرسانة المسلحة - ستسمح بالحفر يوميا مسافة تتراوح ما بين 16 الى 24 متر.

و تابع الوزير يقول انه و بفضل هذا العتاد المتطور ستستمر أشغال توسعة المترو على خط الناحية الشرقية الممتد على طول 5ر9 كلم باتجاه مطار الجزائر الدولي "بوتيرة جيدة " و بالتالي استلامه في الآجال المحددة أي مع نهاية 2023.

واستطرد السيد كورابة " هذه الآلة الجديدة ستنطلق في الخدمة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري في الشطر الممتد من واد السمار الى مطار الجزائر بحيث تم تحديد أجال سنة واحدة للانتهاء من أشغال الحفر على هذا الخط.

و أضاف الوزير قائلا "اقتناء هذه الآلة يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطر الوطني مشيرا انه و الى يومنا هذا لا يزال العمل بواسطة آلات حفر صغيرة بمعدل حفر يومي متواضع" .

لكن - يضيف الوزير - "اقتناء هذه الآلة من طرف المجمع العمومي المتخصص في الانشاءات الكبرى "كوسيدار" سيعطي دفعا قويا لاستكمال المشاريع و تسليمها في أجالها المحددة".

كما ذكر في ذات السياق انه تم أمس الاحد على مستوى مجلس الوزراء إبرام صفقتين بالتراضي البسيط مع مجمع "كوسيدار" من اجل استكمال عمليات توسيع خط المترو بأشغال التهيئة و النظام المتكامل بالنسبة لخط الحراش - مطار الجزائر الدولي فضلا عن النظام المتكامل لتوسعة خط ساحة الشهداء –باب الوادي.

و في رده عن سؤال الصحافة حول توقف المصعد الهوائي بوزريعة- باب الوادي,طمأن الوزير أن هذا التوقف "مؤقت" بسبب أشغال الصيانة الدورية, مؤكدا انه "سيتم إعادة فتحه امام المواطنين فور الانتهاء منها".

أما بخصوص الشروع في تطبيق نظام الدفع لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب ,أوضح الوزير أن هذا النظام سيدخل حيز التطبيق في غضون 2021 (فور الانتهاء الكلي من أشغال تنصيب محطات الدفع ) دون إعطاء توضيحات حول التسعيرة التي لم حدد مبلغها بعد -حسب الوزير-.

كما أوضح أن نسبة تقدم الأشغال بالنسبة للمحولات على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في منطقة الوسط فقد بلغت 85 بالمئة في حين بلغت الأشغال نسبة 70 إلى 75 بالمائة بالنسبة لمحولات المنطقة الشرقية و الغربية .

و تفقد الوزير خلال هذه الزيارة مركز التكوين لشركة تسيير و استغلال ترامواي العاصمة "سيترام" بحي البدر (القبة) و موقع ورشة كوسيدار بحي الجرف بباب الزوار لإنجاز خط الحراش - المطار الدولي حيث استمع الى شروحات القائمين على الورشة بخصوص وتيرة و ظروف الاشغال الجارية .

كما زار الوزير مقر مصنع خاص بمعدات و تجهيزات تخص عمليات حفر الأنفاق بالعاصمة .