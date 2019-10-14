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افتتاح فعاليات الصالون الوطني للنشاط المصغر غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات

الجزائر - ستفتتح فعاليات الصالون الوطني للنشاط المصغر،غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بمشاركة أزيد من 140 مستفيد من جهاز القرض المصغر من كل ولايات الوطن، حسب ما أفادت به، اليوم الاثنين، وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة.

ويهدف هذا الصالون الذي سيحتضن فعالياته ديوان رياض الفتح من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري تحت شعار "المقاولاتية، رهان المستقبل" إلى "مساعدة المستفيدين من القرض المصغر على الترويج لمنتوجاتهم و تسويقها"، مع "تسليط الضوء على أهم التجارب في مجال خلق الأنشطة الاقتصادية الموفرة لمناصب الشغل".

كما يرمي هذا الموعد أيضا إلى "التعريف بالقرض والتسهيلات المتاحة للراغبين في الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".

وسيشهد الصالون مشاركة ما يربو عن 140 مستفيد من القروض "حققوا نجاحات في مجال نشاطهم''، فضلا عن ممثلين عن مختلف صيغ التمويل التي يقدمها هذا الجهاز و جمعيات ناشطة في مجال الشباب والتنمية الاجتماعية و الإدماج الاقتصادي و كذا المنظمات والهيئات الشريكة.

وسيتم على هامش هذه التظاهرة، إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل عبر الأنترنيت لحاملي مشاريع إنشاء أنشطة اقتصادية و طالبي القروض المصغرة و تسليم صكوك الاستفادة من القروض المصغرة و مقررات الاستفادة من برنامج منح المحلات التجارية لفائدة المقاولين الشباب".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح فعاليات الصالون الوطني للنشاط المصغر غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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