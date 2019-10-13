توسيالي الجزائر: أول عملية تصدير لأنابيب النقل الكبرى نحو بلجيكا

وهران - يعكف مركب توسيالي للحديد والصلب ببطيوة ( شرق وهران) على عملية شحن من أجل تصدير أنابيب النقل الكبرى لأول مرة بالجزائر وذلك نحو بلجيكا، حسبما علم يوم الأحد لدى مسؤولي هذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.

ويتعلق الأمر بعملية تصدير 3 ألاف طن من أنابيب النقل الكبرى (أنابيب سبيرال) المصنوعة من الحديد والتي يمتد مجموع طولها الى نحو 2.000 متر بقطر يتجاوز 1300 ملمتر وبغلاف سمكه 25 ملمتر، وفق ما تم تقديمه من شروحات من قبل مسؤولي المؤسسة على هامش عملية شحن الأنابيب.

وتقدر قيمة صفقة تصدير هذه البضاعة المصنوعة محليا نحو بلجيكا، بحوالي 3 مليون دولار حيث يتم طلبها في إطار تجسيد مشاريع انجاز الموانئ ومشاريع الري.

كما تتواصل عملية شحن البضاعة المعنية بهذه العملية على مستوى سفينة بميناء مستغانم، حيث انطلقت يوم الجمعة لتنتهي صبيحة يوم الثلاثاء القادم، بينما يتم نقل هذه الأنابيب التي يتراوح طولها ما بين 24 و25 مترا بواسطة شاحنات من وحدة إنتاجها بمركب توسيالي الى غاية الميناء.

وتجدر الإشارة الى أن مركب الحديد والصلب ببطيوة قد انطلق في إنتاج هذا النوع من الهياكل الحديدية منذ قرابة ثلاثة أشهر، حيث بلغ إنتاجها لحد الآن زهاء 5 ألاف طن من هذه الأنابيب، بينما تقدر الطاقة الإجمالية للوحدة المختصة في هذا النوع من المنتوج بحوالي 300 ألف طن سنويا.

وتأتي هذه الوحدة كتجسيد للشطر الثالث لهذا الاستثمار المجسد من قبل متعامل تركي حيث تتطلع هذه الوحدة الى إنتاج 100 ألف طن من هذا الصنف من الأنابيب (سبيرال) خلال السنوات المقبلة، حيث تعتزم تطوير نشاطاتها التصديرية لاسيما من خلال مشاريع صفقات تصدير 10 عمليات، بمجموع 200 ألف طن والتي من المتوقع أن يتم تصديرها لبلدان عديدة مهتمة بكل من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ينتظر أن ترافق هذه الوحدة مشاريع استثمارية وطنية مهمة لا سيما بالنسبة لقطاعي الري والمحروقات.

ويشار الى أن مركب توسيالي قد أنجز عدة عمليات استثمارية لهياكل الحديد الموجه للبناء (حديد الخرسانة) نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيث صدر إجمالي 125 ألف طن منذ بداية السنة الجارية كما يستعد لانجاز ثامن عملية استيراد لنفس المادة هذا الأسبوع عبر ميناء مستغانم.

وتقدر قيمة مجموع هذه البضاعة الجزائرية المصدرة الى الخارج بنحو 120 مليون دولار، وفق ما ذكره لـ/وأج مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات، رمزي عزي، مبرزا أن عملية الإدماج الوطني بهذا المركب الصناعي ترتفع بشكل تصاعدي على أن تبلغ 100 بالمائة مع دخول المرحلة الرابعة من هذا الاستثمار حيز الخدمة .

ويتم تجسيد هذا الشطر الرابع من خلال وحدة ستختص في انجاز صفائح الحديد المسطحة والموجهة لصناعة السيارات والصناعة الكهرومنزلية.