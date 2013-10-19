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تجارة خارجية: انخفاض أسعار السلع عند التصدير والاستيراد خلال السداسي الأول 2019

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 13:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
تجارة خارجية: انخفاض أسعار السلع عند التصدير والاستيراد خلال السداسي الأول 2019

 

الجزائر - انخفضت أسعار تصدير و استيراد البضائع في الجزائر بنسبة 3ر1 بالمائة خلال السداسي الاول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, حسبما علمته "وأج" يوم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويفسر تراجع مؤشر قيم الوحدة لتصدير البضائع (السعر لدى التصدير) بانخفاض أسعار صادرات المحروقات بنسبة 7ر1 بالمائة بالرغم من ارتفاع قدره 5ر6  لأسعار المواد المصدرة خارج المحروقات خلال نفس الفترة.

و  يوضح ذات المصدر ان تحسن اسعار المواد المصدرة خارج المحروقات "غير كاف" لانعاش المستوى العام لأسعار التصدير.

و يعتبر التطور الاجمالي لأسعار تصدير السلع الذي تطغى عليه صادرات المحروقات (10ر93 بالمئة) من القيمة الاجمالية للصادرات الجزائرية ناتج اساسا لانخفاض الاسعار الدولية للمحروقات حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات حول لمؤشر قيم الوحدة لتصدير البضائع للتجارة الخارجية للسلع.

و شكلت اسعار المواد المصدرة خارج المحروقات ما قيمته  90ر6 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات خلال السداسي  الاول من السنة الجارية.

و بعد تسجيل زيادة ملموسة للأسعار عند التصدير للمحروقات بقيمة 7ر33 بالمئة و 6ر6  بالمئة من اسعار المواد المصدرة خارج المحروقات  في 2018  عادت الاسعار مجددا  الى الانخفاض .

و يضيف ذات البيان انه من يناير  الى يونيو  2019  فان حجم الصادرات الجزائرية انخفض ب 8ر8  بالمئة في حين ان حجم الاستيراد عرف ركود نسبي اي 4ر0 بالمئة.

و بعد ارتفاع قدره 6ر13 بالمئة خلال السداسي الاول من 2018 و 9ر11  بالمئة على مدى كل السنة (2018) فان الاسعار عند الاستيراد تراجعت بنسبة 3ر1 - بالمئة خلال الست الاشهر الاولى من 2019.

و لقد ساهمت عمليات التصدير لعدة مجموعات من المنتجات  في هذا الاتجاه النزولي  و يتعلق الامر بالزيوت الدهنية و الشمعية ( من اصل نباتي او حيواني (- 12 بالمئة)  و المواد  الكيمائية ومشتقاتها و المواد المصنعة  (6ر5 بالمئة).

و لقد خص هذا الانخفاض ايضا الماكنات و آلات النقل (-3ر3 بالمئة) و المواد المصنعة (6ر0 بالمئة).

من جهة اخرى مس ارتفاع اسعار الاستيراد  مجموعات مثل المشروبات و التبغ  (6ر25 بالمئة)  وكذلك الوقود والزيوت والمواد التابعة له (3ر6 بالمئة) و المواد الغذائية (6ر5 بالمئة) و المواد الخام غير قابلة للاحتراق ماعدا الوقود 5ر0 بالمئة.

و ارتفعت صادرات السلع الى 8 , 122 .2  مليار دج في السداسي الاول 2019 مقابل  1, 358  .2 مليار دج في نفس الفترة من السنة الماضية اي بانخفاض قيمة قدرها 10 بالمئة.

اما بالنسبة للاستيراد فلقد بلغت  7 , 634 .2  مليار دج على مدى الست اشهر الاولى من 2019 مقابل  2 , 659 .2  مليار دج خلال نفس الفترة في 2018 مسجلة بذلك انخفاضا من حيث القيمة بـ  9ر0 بالمئة حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.

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تجارة خارجية: انخفاض أسعار السلع عند التصدير والاستيراد خلال السداسي الأول 2019
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 13:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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