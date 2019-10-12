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ري : احدى فروع مجمع إيميطال تطلق منتوجات مبتكرة

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
ري : احدى فروع مجمع إيميطال تطلق منتوجات مبتكرة

الجزائر- أطلقت المؤسسة الوطنية للأنابيب و تحويل المنتوجات السطحية، (أنابيب- ANABIB) التابعة لمجمع إيميطال - IMETAL مجموعة من المنتوجات الحديثة و المبتكرة في مجال الري، حسبما ورد اليوم السبت في بيان للشركة.

و أوضحت شركة انابيب في ذات البيان ان هذه المنتوجات التي عرضت في الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للزراعة و تربية المواشي والعتاد الفلاحي ،(سيبسا- فلاحة 2019 )، الذي نظم من 7 الى 10 اكتوبر الجاري، تتمثل في عتاد ري يمكن ان يعمل بالطاقة الشمسية و مزود بآلية للتحكم عن بعد اضافة إلى بيت بلاستيكي نموذجي "محلي الصنع".

و أضاف البيان ان تصميم و انتاج هاذين المنتوجين قد تم على مستوى وحدة IRRAGRIS الكائنة ببرج بوعريريج و المتخصصة في مواد الري و البلاستيك مشيرا إلى أن استعمال الطاقة الشمسية تم تطويره على مستوى وحدة تطوير العتاد الشمسي UDES/CDER من خلال نموذج لمجموعة الطاقة الشمسية يمكنها تشغيل، على سبيل التجربة، عتاد الري لأربع هكتارات لمدة أربع ساعات.    

و أعلنت الشركة انه ابتداء من سنة 2020 ستعرض أنابيب مجموعة كاملة من الحلول لزبائنها لا سيما في جنوب الوطن لتحل مكان العتاد القديم و الذي يكلف كثيرا من الناحية المالية".

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و كانت شركة انابيب قد عرضت في نفس الصالون مجموعة من المنتجات مصنعة محليا  متعلقة بالري كانت في الماضي القريب تستورد بالكامل.

و أضافت الشركة في بيانها أن تصنيع هذه المنتجات محليا سمح بالحصول على ارباح قدرت ب 200.000 يورو سنة 2019، مذكرة أن هذه الجهد المبذول في مجال التكنولوجيا "يندرج تماما في مسعى الدولة الهادف إلى خفض فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع التصنيع المحلي".

و كان البيت البلاستيكي قد عرض ايضا في الصالون و ستتم صناعته بالجزائر في اطار شراكة مع شركة اسبانية رائدة في المجال. 

و خلال زيارته للصالون الدولي للزراعة و تربية المواشي والعتاد الفلاحي أشاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عوماري بمبادرة شركة أنابيب التي "جمعت قطاعات الصناعة و الفلاحة و البحث العلمي حول مشاريع مبتكرة خدمة للفلاحة"، حسب ذات البيان.

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 20:17
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ري : احدى فروع مجمع إيميطال تطلق منتوجات مبتكرة
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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