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تخصيص اكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب و الهضاب العليا 

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
تخصيص اكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب و الهضاب العليا 

الجزائر - كشف وزير المالية، محمد لوكال اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن منح غلاف مالي يفوق 17 مليار دينار لرفع التجميد على بعض مشاريع بناء و تجهيز المنشآت الصحية بولايات الجنوب و الهضاب العليا.

و اوضح السيد لوكال خلال لقاء جمعه بكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون  و  وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، محمد ميراوي الى جانب ولاة و ممثلي لقطاع الصحة لولايات الجنوب و الهضاب العليا، انه تم منح ذلك الغلاف المالي لرفع التجميد عن بعض المشاريع  التي تعنى بإنجاز و تجهيز  المنشآت بولايات الجنوب و الهضاب العليا و كذا  تسجيل مشاريع اخرى بقيمة 42 مليار دج في قانون المالية لسنة 2020.

و استطرد الوزير قائلا ان 7ر8  مليار دج من المبلغ المخصص (اكثر من 17 مليار دينار) مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية بالجنوب و 13ر9 مليار دج مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية  في الهضاب العليا.

و اوضح ان رصد ذلك الغلاف المالي سيسمح بتجهيز 21 مستشفى ذات قدرة استيعاب تتراوح من 60 الى 120 سرير و مؤسسات استشفائية خاصة بالأمهات و الاطفال تسع ل60 سرير و انجاز 3 عيادات متعددة الخدمات بالإضافة الى اقتناء آلات لتصفية الدم و 12 سيارة اسعاف رباعية الدفع مجهزة،  فضلا عن اقتناء 15 عيادة متنقلة.

و أكد السيد لوكال ان رفع التجميد هذا يجسد "ارادة السلطات العمومية لبعث عدد من المشاريع التنموية المحلية المسجلة لفائدة ولايات الجنوب و الهضاب العليا"، مضيفا ان ذلك القرار يهدف الى "بعث التفاؤل كونه يشكل منطلقا جديدا لعديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي و التي تكتسي اهمية على المستوى المحلي".

كما أكد أن قرار الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لصالح ولايات الجنوب و الهضاب العليا يندرج في اطار بعث المشاريع و مواصلة التكفل بحاجيات هاته المناطق عن طريق تعزيز البنى التحتية الخاصة بقطاع الصحة.

كما شدد السيد لوكال على ضرورة تجنيد كافة الامكانيات المتاحة لإنجاز المشاريع المسطرة في "اقرب الآجال".

و تم خلال هذا اللقاء توزيع قرارات التمويل حاملة لتوقيع المراقب المالي، و الخاصة بإنجاز المشاريع على ممثلي قطاع الصحة و ولاة  ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:41
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تخصيص اكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب و الهضاب العليا 
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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