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جلاب: الحكومة تعمل على تحضير مناخ مناسب للمؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 17:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 32 مرات
جلاب: الحكومة تعمل على تحضير مناخ مناسب للمؤسسات الناشئة

الجزائر - صرح وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم السبت بالجزائر أن الحكومة تعمل على تحضير مناخ مناسب لاستحداث مؤسسات ناشئة معتبرا أن عدة خدمات مستوردة يمكن تقديمها محليا.

و خلال حفل افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2019-2020 بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، أكد السيد جلاب قائلا "نقوم على مستوى الحكومة بتحضير مناخ مناسب لمؤسسي المؤسسات ناشئة و المقاولين الذاتيين حيث يعكف حاليا كل قطاع (دائرة وزارية) على تثمين مؤسساته الناشئة".

في هذا الصدد، أشار الوزير الى الاجراءات المتخذة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي ستتم مناقشته غدا الأحد من طرف مجلس الوزراء.

و قد ذكر في هذا الصدد بتأسيس صندوق مرافقة لهذه المؤسسات الناشئة و التسهيلات الجبائية لفائدة هذا الصنف من المؤسسات اضافة الى انشاء مناطق تكنولوجية حول نموذج " سيليكون فالي" (كاليفورنيا، الولايات المتحدة).

و بالنسبة للوزير فان الجزائر تراهن على المؤسسات الناشئة من خلال استحداث فضاء مناسب لهذه المؤسسات الشبانية بهدف مواجهة تحديات التكامل الاقليمي. و يتعلق الأمر حسب رأيه ب " الوعي بأهمية طاقاتنا الشبانية".

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كما أضاف " الى حد الأن يعتبر الشاب الحامل لمشروع مؤسسة مثل الاخريات في مجال التنظيم و الجباية. و الأن المجال مفتوح من أجل توفير محيط جديد و تحرير المبادرات".

و لدى شرحه لدور المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني، أوضح السيد جلاب أن الجزائر تستورد حوالي 4 مليار دولار من الخدمات الخاصة بالخبرة في حين أن أغلبية مكاتب الدراسات الاجنبية الناشطة في الجزائر توظف جزائريين مكونين محليا.

وقال الوزير "إننا ندفع بالعملة الصعبة حلا موجودا في بلدنا (...) و ميزان المدفوعات لا يسمح لنا بهذه التبعية".

و حذر الوزير قائلا ان تشجيع المؤسسات الناشئة يندرج ايضا في اطار هذه الاصلاحات التي اصبحت ضرورية بالنظر لتطورات الاقتصاد العالمي، و لم يعد لدينا الخيار فالبقاء في مكاننا في عالم يتطور، هو بمثابة التراجع و اذا تأخرنا اكثر سيكون ثمن الاستدراك  باهض".

و في نفس السياق رفض السيد جلاب الانتقادات بخصوص انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الافريقية، حيث قال "كل بلدان العالم تنظم الى مناطق تبادل حر عديدة. ففي عالم مندمج اكثر فاكثر اذا لم ننضم فسنصبح على الهامش.

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و أوضح قائلا "البلدان التي انضمت ربحت الكثير. فاذا تمكنت هذه البلدان من بلوغ 60 بالمائة من اهدافها فإنها تعتبر مناطق الاندماج كاتفاق جيد".

و استرسل يقول "مع منطقة التبادل الحر الافريقية، الجزائر ستمر الى امتدادها الافريقي، و لكن من اجل النجاح في هذا التحدي يجب العمل اكثر في مجالي الابتكار و الرقمنة اللذان يعدان عاملين مسرعين لكل اقتصاد يُريد الاندماج".

و في رده على سؤال حول استيراد السيارات المستعملة اقل من ثلاث سنوات، قال السيد جلاب ان هذا القرار يمثل "مرحلة اولى، كفيلة بإجراء تعديل بعد تقييم تنفيذها".

و ذكر الوزير ان الاجراء "لا يخص سوى السيارات التي تسير بمحركات البنزين، قائلا في هذا الشأن "اوروبا تريد التخلص من السيارات التي تسير بالمازوت و لن تقوم بهذا في الجزائر".

 

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:14
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جلاب: الحكومة تعمل على تحضير مناخ مناسب للمؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 17:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 32 مرة   شارك

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