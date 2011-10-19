اختتام يوم الخميس لصالون المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير "جزائر-تصدير 2019"

الجزائر- أكد وزير التجارة سعيد جلاب الخميس بالجزائر العاصمة أن صالون المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير "جزائر-تصدير 2019" الذي اختتم يوم الخميس بالجزائر العاصمة سمح بإبراز نوعية المنتوج الجزائري و تنوع الانتاج الوطني.

و اوضح السيد جلاب ان "هذا الحدث الذي تم تنظيمه بمناسبة الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحر يهدف الى اشراك عدد كبير من المؤسسات الجزائرية و السماح لها بالتعريف بمنتجاتها للشركاء الافارقة". اقرأ أيضا: المنتجات الجزائرية: تقدم نوعي يفتح آفاقا جديدة للتصدير ...

و اضاف ان الجزائر مستعدة لدخول الاسواق الجزائرية و التموقع كممون موثوق و مستديم.

كما اشار الوزير الى ان "البلد يسعى الى انشاء مناطق اقتصادية مختصة في الجنوب الكبير و التي ستشكل محركات للتنوع الاقتصادي في الجزائري".

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و تابع قوله "ان ذلك من شانه ان ينشط الصادرات نحو القارة الافريقية و السماح في ذات الوقت بجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مما سيجعل من الجزائر مركز محوري للمبادلات التجارية البينية الافريقية".

و تطرق الوزير في هذا الصدد الى مشاركة الجيش الوطني الشعبي بمختلف مؤسساته سيما في قطاعات الميكانيك و الإلكترونيك و النسيج مع التأكيد على المساهمة في تطوير اقتصاد متنوع و تنافسي.

للتذكير ان صالون المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير "جزائر-تصدير 2019" المنظم تحت شعار "تطوير التجارة الافريقية عامل ازدهار للشعوب" قد دشنه يوم الثلاثاء الماضي وزير التجارة سعيد جلاب بحضور كل من وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عوماري و وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت و كذا وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

و شهد الصالون مشاركة مائة عارض ينشطون في مختلف القطاعات مثل الصناعات الغذائية و الخدمات و الابتكار و الصناعات التحويلية و الصناعات الكيميائية و البتروكيميائية و الصناعات الميكانيكية و الحديدية و الصناعات الالكترونية و الكهربائية و البناء و قطاع الصناعات التقليدية.

و يسعى هذا الصالون حسب منظميه لان يكون ملتقى محوري للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الدوليين.

كما يسمح بمرافقة المؤسسات الجزائرية لضمان ترقية مستمرة للمنتوج الوطني و امكانيات تصديره.