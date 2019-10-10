بولخراص بكاب تاون: الجزائر تعكف على الاستثمار اكثر في الطاقات المتجددة

الجزائر - اكد الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص اليوم الخميس بكاب تاون ان الجزائر تعكف على الاستثمار اكثر في الطاقات المتجددة و ذلك من اجل التحضير بشكل افضل للانتقال الطاقوي و التحرر تدريجيا على المدى المتوسط و الطويل من التبعية للمحروقات.

و اوضحت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز في بيان لها ان السيد بولخراص الذي هو كذلك رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة قد ادلى بهذا التصريح خلال دورة خصصت للنمو الطاقوي في افريقيا و تم تنشطيها بمناسبة اشغال الندوة الافريقية حول النفط و الطاقة و التي شارك فيها بكاب تاون.

كما اعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز في مداخلته الافتتاحية نبذة عن التحديات التي رفعتها الجزائر و التي سمحت لها ببلوغ نسبة 99 %من تعميم الكهرباء و نسبة 62 % من الربط بالغاز الطبيعي مما يضع البلد "في افضل المراتب في العالم في مجال توفير الطاقة".

و اضاف انه بالنظر الى اهمية القدرات في مجال الطاقة الشمسية في الجزائر و شساعة مساحتها فان الانتقال الطاقوي الوطني المنتهج يتمحور حول تطوير الطاقات المتجددة ضمن مكونين: الاول طاقوي و الاخر صناعي.

و تابع يقول انه يرتكز ايضا على النجاعة الطاقوية سيما عبر "تهجين" محطات الديزل للشبكات المعزولة بجنوب البلاد مع اللجوء الى الطاقة الشمسية و الهوائية مما سيسمح بتقليص استهلاك المازوت في المحطات و الوقود المستعمل لنقله.

كما اكد ان سونلغاز تقوم حاليا بانجاز اكثر من 50 ميغاواط من الطاقات المتجددة من اجل تهجين المحطات الكهربائية التي تعمل بالمازوت.

اما على الصعيد الاقليمي فقد اشار الرئيس المدير العام الى المشاريع الكبرى الخاصة بالربط الكهربائي مع بلدان المغرب العربي و طموح سونلغاز ايضا لدراسة و الاستفادة من جميع الفرص الجديدة في مجال الاستثمار و الاعمال في افريقيا.

و اضاف السيد بولخراص انه "فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي، فإننا نامل في توسيع اكبر لشراكتنا نحو افريقيا الواقعة جنوب الصحراء حيث قمنا بتطوير الخبرة التي يمكن مشاطرتها من خلال شراكات في مجال التكوين و الدراسات و كذا في انجاز الشبكات الكهربائية و الغازية سيما في اطار التزويد بالكهرباء في المناطق الريفية و توزيع الغاز عبر القنوات".

إقرأ أيضا: مجمعا سونلغاز وسوناطراك يعملان معا من اجل مواجهة الطلب على الطاقة

في هذا السياق اوضح ذات المسؤول ان "تحسين الاستفادة من الطاقة في افريقيا اصبح ممكنا جدا بفضل الشبكات المصغرة من الحجم الصغير التي قمنا بتطويرهابنجاح في المناطق التي يصعب الوصول اليها في الجزائر.

كما اكد ان الجزائر أحرزت "تقدما كذلك في صناعة التجهيزات على غرار التوربينات الكهربائية ذات القدرة الصغيرة و الكبيرة و انظمة المراقبة و التحكم و مولدات التيار البديل و المحولات و العوازل و قطع الغيار و غيرها و كذلك في مجال الهندسة و التموين و الانجاز و الهندسة التفصيلية".

و قد استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز على هامش الندوة من قبل وزير المناجم و المحروقات بغينيا الاستوائية غابريال أم. اوبيانغ ليما.

و تحادث الجانبان -حسب ذات البيان- حول "فرص الاعمال سيما تلك المتعلقة بإمكانيات انجاز شبكات كهربائية و غازية و كذا القدرات الخاصة بإنجاز دراسات و مخططات توجيهية للربط بالكهرباء و الغاز".

في هذا الصدد اعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز و رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة عن ارادة سونلغاز في "التوسع بشكل اكبر في السوق الافريقية مبرزا الخبرة و الخدمات التي يمكن لسونلغاز ان تقدمها بالنظر الى المستوى العالي الذي بلغته في مجال الادماج الوطني".

كما تطرق السيد بولخراص الى الخبرة الجزائرية في مجال الهندسة و الدراسات و تطوير الشبكات الكهربائية و الغازية و صناعة التجهيزات و انظمة المعلومات و التكوين.

و خلص بيان المؤسسة في الاخير الى التأكيد بان الرئيس المدير العام لسونلغاز قد التقى بذات المناسبة و تحادث مع رؤساء مدراء عامين و مسؤولين سامين و مهنيين في الشركات و الصناعات الكهربائية و الغازية التي تعمل بإفريقيا من اجل دراسة فرص الشراكة حول اربع محاور تتعلق بالخبرة و الخدمات و التجهيزات و الطاقة.