الجزائر/البحرين: دعوة الى وضع اطار قانوني للتعاون الثنائي في قطاع السياحة والفندقة

الجزائر- أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الخميس بالجزائر، على ضرورة وضع "اطار قانوني للتعاون" بين الجزائر ومملكة البحرين في مجال الاستثمار السياحي والفندقي والعمل على تبادل الخبرات في قطاع الصناعات التقليدية، حسب ما أفاد به بيان من الوزارة.

ولدى استقباله لسفير المملكة لدى الجزائر، فؤاد صادق البحارنة، أكد الوزير على ضرورة "وضع الاطار القانوني للتعاون الثنائي للدفع بالعلاقات في مجال الاستثمار السياحي و الفندقي الصناعات التقليدية" اضافة الى "تنظيم رحلات استكشافية لصالح المتعاملين السياحيين البحرينيين قصد التعريف بالمنتوج السياحي الجزائري".

كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، الاستراتيجية المسطرة من طرف السلطات لترقية قطاع السياحة والصناعات التقليدية.

ومن جهته، عبر السفير البحريني عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية مبديا استعداده لترقيتها سيما في قطاع السياحة والصناعات التقليدية كما تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل من أجل الدفع سويا بالعلاقات الثنائية في القطاع بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين، يضيف بيان الوزارة.