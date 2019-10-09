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الشبكة الفرنسية : "الجوية الجزائرية" الاكثر انضباطا في مواعيدها مقارنة بالشركات المغاربية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 18:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
الشبكة الفرنسية : &quot;الجوية الجزائرية&quot; الاكثر انضباطا في مواعيدها مقارنة بالشركات المغاربية 

 الجزائر- صنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضمن الشركات الاكثر احتراما لمواعيد الرحلات مقارنة بشركات الطيران الأخرى في المنطقة المغاربية الناشطة في الشبكة الفرنسية و ذلك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019 ، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان للشركة.

و يستند ذات البيان على بيانات مؤسسة  "أواي جي" الممون العالمي للمعلومات الرقمية الخاصة بالرحلات الجوية  التي نشرت في شهر اكتوبر الجاري معطيات حول الفترة الممتدة ما بين "يوليو وسبتمبر 2019 " متعلقة بانتظام و دقة مواعيد الرحلات لشركات الطيران الناشطة ما بين فرنسا و الجزائر و دول المنطقة المغاربية.   

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و اضاف البيان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاءت في "تصنيف جيد" حيث احتلت المرتبة الاولى على الصعيد القاري (شبكة فرنسا-دول المنطقة المغاربية) بمعدل انتظام و دقة في مواعيد الرحلات  بأزيد +8ر67 بالمئة.

و اشار البيان انه وبالنسبة للاتجاه فرنسا-الجزائر فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاءت في المرتبة الرابعة بعد الجوية الفرنسية و " ترنسافيا"  و فيولونج" بمعدل انتظام و احترام المواعيد ب +8ر67 بالمئة موضحا ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تسجل على الشبكة الفرنسية رحلات كثيفة مقارنة بالشركات التي تتقدمها في التصنيف.

و اضاف البيان ان "التنافسية على اشدها بين شركات الطيران مند سنوات في الشبكة الفرنسية للنقل الجوي هذا الامر يحفزنا من اجل القيام بعروض افضل فيما يخص الأسعار و الامتعة" . رؤيتنا ترتكز على الخروج من النموذج التقليدي و هذا باقتراح اشكال اخرى من الخدمات التي تتماشى و تطلعات مختلف الزبائن".

           

آخر تعديل على الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 19:02
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الشبكة الفرنسية : "الجوية الجزائرية" الاكثر انضباطا في مواعيدها مقارنة بالشركات المغاربية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 18:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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