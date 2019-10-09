ضرورة تشجيع الانتاج المحلي للبلاعيط و أغذية الاسماك 

الجزائر- أضحى تشجيع الانتاج المحلي للبلاعيط (صغار الاسماك) و اغذية الاسماك، ضرورة لترقية فرع تربية المائيات في الجزائر، حسبما أكده اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة المدير العام للصيد البحري طه حموش.

و اوضح المسؤول الاول للصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية الريفية بمناسبة لقاء جهوي نظم في اطار المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاخضر أن "المشاركة في الاستجابة للطلب المتزايد على إنتاج البلاعيط تستقطب المستثمرين أكثر فأكثر و هو ما قد يؤدي إلى بروز صناعة محلية للبلاعيط و أغذية الأسماك".

و اعتبر ذات المسؤول ان تربية المائيات هي نشاط ناشئ يتطور بسرعة كبيرة و اصبح اكثر استقطابا للمستثمرين.

و في هذا السياق دعا المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار في تربية الأسماك في البحر الذي يتطلب تكنولوجيا عالية و تحكم في حلقات الانتاج.

و اعتبر السيد حموش ان الهدف من اعداد استراتيجية وطنية هو "تطوير جميع انواع الاقتصاد التي لها علاقة بالبحر، و استحداث الثروات و مناصب الشغل على مستوى كامل الساحل الوطني".

و يتلخص مفهوم الاقتصاد الازرق في استغلال جميع الموارد المتعلقة مباشرة او غير مباشرة بالبحر، بصفة دائمة تحافظ على الانظمة البيئية و على المورد المائي.

و في هذا الاطار، اشار ذات المسؤول الى اهمية تشييد هذه الاستراتيجية على المستويين المحلي و الوطني مع مشاركة جميع الاطراف الفاعلة المؤسساتية و الاقتصادية و المنبثقة عن المجتمع المدني حول هذا الاقتصاد.

و اعتبر خبير الاتحاد الاوروبي فريديريك هاربرس ان اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاخضر، يجب ان يدرج مسار تشاور يتوصل الى مقاربة مندمجة من اجل تطوير الاقتصاد الازرق في الجزائر.

كما ان هذه الاستراتيجية يجب ان تعتمد على اشغال و دراسات من اجل تجميع الخبرات السابقة لكل مشروع، حسب ممثل الاتحاد الاوروبي. و اعتبر السيد هاربرس انه من الضروري اقحام كل الاطراف الفاعلة، لاسيما على مستوى اللجنة الوطنية للاقتصاد الازرق، "من اجل السهر على الطابع الوزاري المشترك للأشغال حول مشروع الاستراتيجية".

و حسب ذات الخبير، يجب أن يندرج الاقتصاد الازرق في اطار سياسة بحرية مندمجة تعتمد على راس المال الطبيعي للبلد (موارد و فضاءات)، و رأسماله البشري (المهارة و التراث و الحكامة) و رأس ماله التقني (تمويلات و استحداث الشروط التي تجلب المستثمرين).

و تطرق من جهتهم ممثلو الخمس (5) ولايات الحاضرة الى توصياتهم قصد اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاخضر.

كما ابرزوا الحاجة الى وضع ترتيبات تنظيمية و تشريعية من اجل تحديد مفهوم الاقتصاد الازرق الذي يدرج بعده المتعدد القطاعات.

و دعوا ايضا الى وضع محفزات للاستثمار المبتكر في الاقتصاد الازرق من خلال ادماج مختلف مانحي الاموال و كذا تنصيب لجنة محلية للتشاور على مستوى الولايات، "لتوفير تجانس في العمل بين مختلف المتدخلين".

و تجدر الاشارة أن التجمع الجهوي من اجل اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق،نُظمت لمديريات الصيد البحري و تربية المائيات لولايات وسط البلد (الجزائر، بجاية ، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة ،الشلف) في اطار برنامج الدعم بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي. و تم يوم الاثنين الماضي تنظيم لقاء جهوي مماثل في شرق البلد جمع ولايات عنابة والطارف و جيجل و سكيكدة.

و يجدر التذكير ان قيمة الاستثمارات الخاصة في تربية المائيات بالجزائر بلغت 75 مليار دج موجهة لإنجاز 271 مشروع حظي بموافقة المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري و تربية المائيات.