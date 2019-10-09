مشاركة الصناعة العسكرية في معرض المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير

الجزائر - يشارك قطاع الصناعة العسكرية في صالون المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير المنظم في الفترة بين 8 و 10 أكتوبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة) بعشر (10) وحدات ومؤسسات انتاجية تابعة للجيش الشعبي الوطني.

تهدف هذه المشاركة إلى التعريف بالمنتج العسكري الموجه للاستعمال المدني بمختلف انواعه بغرض ابرام صفقات مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والاجانب.

ويعد معرض المنتج الوطني الموجه للتصدير الذي يقام على هامش انعقاد الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحر القاري الافريقي، "فرصة للاطلاع على منتجات القطاع التي تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها والتي تساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني النوعي"، حسب تصريحات مسؤولي الجناح لوأج.

وتسعى مؤسسات الصناعة العسكرية التي تنشط بكفاءات وطنية محضة بالدرجة الاولى إلى تلبية الحاجيات المحلية وتنشيط الانتاج الصناعي في الجزائر مع التطلع إلى التصدير إلى الاسواق الخارجية، حسب نفس المصدر.

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فيما يلي قائمة المؤسسات المشاركة في المعرض:

المؤسسات التابعة لقيادة القوات الجوية:

- مؤسسة تجديد عتاد الطيران (تابعة للناحية العسكرية الأولى): تنشط في مجال تصليح وصيانة طائرات النقل العسكري والحوامات.

- مؤسسة تجديد العتاد الخاص (تابعة للناحية العسكرية الثانية): تنشط في مجال تصليح وصيانة العتاد الخاص من مولدات خاصة بالطائرات وعتاد النقل إلى مناطق الاقلاع وغيرها. قامت المؤسسة بتطوير وابتكار بعض الانواع من المولدات الموجه للطيران.

- مؤسسة صناعة الطائرات (تابعة للناحية العسكرية الثانية): تنشط في مجال صناعة الطائرات من النوع الخفيف والمستخدمة في تدريب طياري القوات الجوية. تنتج المؤسسة نوعين من الطائرات: "سفير" و"فرناس"، بنسبة اندماج محلي تقارب 30 بالمائة. تنتج ايضا المؤسسة طائرات لفائدة الحماية المدنية (لإطفاء الحرائق)، قطاع الفلاحي ( تستخدم في رش المبيدات)، سونلغاز (لمراقبة الخطوط ذات الضغط العالي)

المؤسسات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية:

- مؤسسة الالبسة ولوازم النوم (تابعة للناحية العسكرية الأولى): تقوم بتأمين مختلف الألبسة لفائدة الجيش الشعبي الوطني والاسلاك المشتركة (الأمن الوطني، الحماية المدنية، الداخلية، الجمارك) وكذا المؤسسات العمومية الكبرى (سوناطراك و سونلغاز..) إضافة إلى مختلف اللوازم من خيم وأثاث وشبكات التمويه وغيرها.

للمؤسسة سبعة وحدات انتاج وثلاث مركبات صناعية موزعة عبر التراب الوطني. توظف هذه المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي حوالي 6 آلاف عامل بطريقة مباشرة و واكثر من 60 الف عامل بطريقة غير مباشرة من خلال الشركات الممونة والبالغ عددها 200 مؤسسة. تصدر المؤسسة كميات معتبرة من انتاجها إلى دول الجوار (تونس، مالي، النيجر وموريتانيا).

- الديوان الوطني للمواد المتفجرة (تابعة للناحية العسكرية الأولى): تقوم بإنتاج المتفجرات ذات الاستعمال المدني (المحاجر، مصانع الاسمنت، السدود، الطرقات السريعة..) ولوازم الرمي وخراطيش الصيد. تملك أربعة (4) وحدات انتاج إضافة إلى مصنع جديد تم إنشاؤه بالمسيلة مع شريك صيني، مخصص بشكل رئيسي للتصدير.

- مؤسسة انجاز انظمة المراقبة بواسطة الفيديو (تابعة للناحية العسكرية الأولى): تنشط في مجال تصميم وتطوير إنجاز انظمة المراقبة بالفيديو وهو تقوم بتأمين مختلف انظمة الامن في المرافق الكبرى (مطارات، موانئ، بنوك، ملاعب..)

- مؤسسة تطوير صناعة السيارات- مرسيدس بنز (تابعة للناحية العسكرية الثانية): تنتج على مستوى مركب تيارت المركبات رباعية الدفع من صنف كلاس ج المركبات النفعية "سبرينتر" المكيفة لمختلف الاستخدامات (العسكري، الأمن الوطني، الاشغال العمومية، الاسعاف، النقل المدرسي، نقل الشخصيات..). تهدف المؤسسة لبلوغ مستوى انتاج 6.000 مركبة رباعية الدفع و10.000 مركبة "سبرينتر" علما أن نسبة التركيب تقدر حاليا ب100 بالمائة. وتسعى للحصول على شهادة المطابقة الدولية IATF 16949 والتي ستفتح لها أبواب التصدير نحو الاسواق الخارجية.

- مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية (تابعة للناحية العسكرية الخامسة) : من بين مؤسساتها، نجد الجزائرية الوطنية لصناعة المحركات وهي تنشط في مجال انتاج المحركات المبردة بالماء ذات العلامات الالمانية: دويتز، دايلمر و ام تي في.

تستخدم محركاتها في المجال الفلاحي (جرارات وحصادات) ومولدات الطاقة والنقل والاشغال العمومية والمركبات الخاصة.

- مؤسسة الانجازات الصناعية لسريانة (تابعة للناحية العسكرية الخامسة): فضلا عن مهامها ذات الطابع العسكري، تنشط هذه المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في مجال صناعة المولدات الكهربائية بكل انواعها لاسيما المستخدمة في القطاع الفلاحي، أطقم الطاقة الشمسية والادوات الخاصة بالإنتاج، الادوات المعدنية والمثبتات العظمية وغيرها. تتراوح نسبة الاندماج الوطني في منتجات المؤسسة بين 40 و100 بالمائة.

المؤسسات التابعة للمديرية المركزية للعتاد:

- القاعدة المركزية للإمداد: تنشط في مجال تصنيع قطع الغيار وتجديد العتاد العسكري وصيانته وتصليحه وإعادة تأهيل المعدات الاستراتيجية الوطنية (التابعة لسوناطراك وسونلغاز والجزائرية للمياه..الخ).