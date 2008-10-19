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الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة من 21 الى 23 أكتوبر بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 18:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة من 21 الى 23 أكتوبر بوهران

وهران - ستنظم الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة من 21 الى 23 أكتوبر الجاري بمركز ألاتفاقيات " محمد بن أحمد" بوهران ، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المنظمين.

وتهدف هذه التظاهرة الى " التعريف بمنجزات وآفاق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية"، وفقا لما أوضحته ل"وأج" محافظة الصالون لنيدة اولونيس .

ويشارك في هذا الصالون متعاملون في مجال الطاقات المتجددة من الجزائر وخارج الوطن والذين سيعرضون إنجازاتهم ومشاريعهم .

ويسعى هذا الموعد إلي " تسهيل تظافر جهود الفاعلين المعنيين مباشرة بالأبعاد الاقتصادية والتقنية للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة"، كما أشير إليه .

وسيحضر هذا الصالون الدولي قطاعات الطاقة ،والري والتطهير، والصناعة ، والمالية والتأمينات ، ومؤسسات المناولة ،والجامعات ، ومراكز البحث والشباب حاملي المشاريع . ومن خارج الوطن يرتقب مشاركة مؤسسات بولونية وصينية وألمانية .

وقد برمج على هامش الصالون ندوات تتناول مواضيع الرهانات السوسيو- إقتصادية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة من 21 الى 23 أكتوبر بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 18:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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