الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة من 21 الى 23 أكتوبر بوهران

وتهدف هذه التظاهرة الى " التعريف بمنجزات وآفاق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية"، وفقا لما أوضحته ل"وأج" محافظة الصالون لنيدة اولونيس .
ويشارك في هذا الصالون متعاملون في مجال الطاقات المتجددة من الجزائر وخارج الوطن والذين سيعرضون إنجازاتهم ومشاريعهم .
ويسعى هذا الموعد إلي " تسهيل تظافر جهود الفاعلين المعنيين مباشرة بالأبعاد الاقتصادية والتقنية للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة"، كما أشير إليه .
وسيحضر هذا الصالون الدولي قطاعات الطاقة ،والري والتطهير، والصناعة ، والمالية والتأمينات ، ومؤسسات المناولة ،والجامعات ، ومراكز البحث والشباب حاملي المشاريع . ومن خارج الوطن يرتقب مشاركة مؤسسات بولونية وصينية وألمانية .
وقد برمج على هامش الصالون ندوات تتناول مواضيع الرهانات السوسيو- إقتصادية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.