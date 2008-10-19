مشروع قانون المحروقات يهدف إلى زيادة المخزون الوطني ومواكبة الطلب الداخلي على الطاقة -

تعليم عالي: اطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائرواسبانيا -

تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الجزائر -

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد -

تسيير النفايات: العمل متواصل لرفع العراقيل أمام الشباب المستثمر في مجال الرسكلة و التدوير -

الجزائر - الدنمارك: تحديد قرابة ثلاثين مشروع شراكة في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية -

بومرداس : قطب تزويد وتحويل وقود السيارات إلى سيرغاز شهر ديسمبر القادم -

الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة من 21 الى 23 أكتوبر بوهران -

منطقة التبادل الحر الافريقية: الجزائر ستكون من أكثر المستفيدين بشرط تحرير المبادرات -

خبراء أوروبيون بالبويرة لترقية دور المرأة الريفية في شعبة زراعة الزيتون -

مباراة ودية : جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، منافسان مستواهما جيد -

بشار: أول طبعة من المهرجان الثقافي الفني الله يجعل من خيمتنا خيام'' -

عماري: استحداث خلية إصغاء ومرافقة للشباب المبتكر في قطاع الفلاحة -

كرة القدم: نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي يفتتح أول مدرسة بالجزائر -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: بداية لجزائر جديدة -

رياضة: الجزائر تدعم 100 بالمائة مشروع الانتربول واللجنة الاولمبية الدولية لمكافحة الغش -

دعم الانتربول من شانه أن يعطي نجاعة اكبر في محاربة الجريمة والرشوة في المجال الرياضي -

معرض الإنتاج الوطني: مشاركة 10 وحدات ومؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي -

الدورة الدولية للتنس أواسط: انطلاق الأدوار النهائية للفردي والزوجي -