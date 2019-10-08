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بومرداس : قطب تزويد وتحويل وقود السيارات إلى "سيرغاز" شهر ديسمبر القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
بومرداس : قطب تزويد وتحويل وقود السيارات إلى &quot;سيرغاز&quot; شهر ديسمبر القادم

بومرداس - سيدخل مشروع قطب تزويد وتحويل وقود السيارات من البنزين إلى "سيرغاز" بطاقة إجمالية تصل إلى تزويد نحو 10.000 سيارة و مركبة مختلفة الأحجام سنويا الذي ينجز حاليا ببومرداس، حيز الاستغلال شهر ديسمبر القادم حسب التوضيحات التي قدمت اليوم الثلاثاء لوزير الطاقة، محمد عرقاب.

وأوضح ممثل مؤسسة "نفطال" صاحبة المشروع لدى تقديمه توضيحات للوزير ضمن زيارة تفقد ومعاينة لقطاع الطاقة عبر عدد من بلديات الولاية، بأن "هذا المشروع الحيوي الذي يعد الأكبر حجما وطنيا سيدخل حيز الاستغلال والخدمة خلال شهر ديسمبر القادم".

ويستغرق إنجاز هذا المجمع الهام الذي انطلقت الأشغال به شهر فبراير 2019 - حسب نفس التوضيحات- ما يزيد عن 10 أشهر و باستثمار خاص من خزينة مؤسسة "نفطال" العمومية بغلاف مالي لا يقل عن 70 مليون دج.

وتتضمن هذه الورشة الحيوية التي تنجز في عقار تصل مساحته إلى نحو الهكتارين بوسط مدينة بومرداس (كان يستغل سابقا من طرف مؤسسة نفطال)، خطين رئيسيين لتجهيز وتحويل السيارات والمركبات الخفيفة من البنزين إلى "سيرغاز" بقدرة 10.000 سيارة سنويا مع ضمان خدمات ما بعد البيع لنحو 500 سيارة سنويا.

وبعدما أكد المتدخل بأن مؤسسة نفطال بادرت بإبرام عقود واتفاقيات مع عدد من مصنعي السيارات لتزويدها بهذا النظام، تمت الإشارة إلى أن ما يزيد عن 500.000 سيارة عبر الوطن جهزت و تحولت إلى اليوم إلي نظام استغلال وقود "سيرغاز".

وينمو هذا القطاع سنويا بالجزائر، الذي يمثل نحو 30 بالمائة من حظيرة السيارات المستغلة، بمعدل يتراوح ما بين 30 و 40 بالمائة و يشتغل في هذا المجال ما يزيد عن 300 متعامل صناعي .

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 18:55
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بومرداس : قطب تزويد وتحويل وقود السيارات إلى "سيرغاز" شهر ديسمبر القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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