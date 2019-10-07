منطقة التبادل الحر الافريقية: الخبراء يرافعون من أجل تسهيل الاجراءات التجارية بالقارة 

الجزائر- أوضح رئيس قسم التكوين و البحث بالأمم المتحدة، مصطفى صادني جالاب ،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة داخل القارة تشكل قاعدة لتطوير اقتصاديات البلدان الافريقية.

و خلال انعقاد الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل التجاري الحر في القارة الافريقية أوضح المتدخل أن "اجراءات تسهيل التجارة بالقارة الافريقية تسمح بمضاعفة التبادلات التجارية بالقارة بشكل معتبر و تساهم في تطوير الاقتصاد الافريقي".

كما أضاف أن "انشاء هذه المنطقة له انعكاسا ايجابيا على النمو الاقتصادي" مضيفا أن تنسيق المنطقة مع اتفاقيات تسهيل التبادلات قد يضاعف هذه الانعكاسات بشكل معتبر و ايجابي.

و قد اعتبر المتحدث أن " الغاء العراقيل الجبائية قد لا تكفي من أجل مضاعفة حصة التجارة ما بين البلدان الافريقية بحلول 2022".

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و حسب هذا الخبير فان الهدف لا يمكن تحقيقه الا في حالة اتخاذ اجراءات غير تعريفية تهدف الى تسهيل التبادلات مثل تقليص تماطل الاجراءات الجمركية.و من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي في التجارة الدولية مالك محامحة أن الغاء الحواجز غير التعريفيةسيعمل على مضاعفة تبادلات الجزائر مع البلدان الافريقية.و استرسل قائلا أن الاجراءات غير التعريفية هي اجراءات سياسية غير الحقوق الجمركية الكلاسيكية التيقد يكون لها تأثير اقتصادي على التجارة و حتى على تغيير الاسعار أو حجم التبادلات، على حد قوله.