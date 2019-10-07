Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منطقة التبادل الحر الافريقية: الخبراء يرافعون من أجل تسهيل الاجراءات التجارية بالقارة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر- أوضح رئيس قسم التكوين و البحث بالأمم المتحدة، مصطفى صادني جالاب ،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة داخل القارة تشكل قاعدة لتطوير اقتصاديات البلدان الافريقية.

و خلال انعقاد الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل التجاري الحر في القارة الافريقية أوضح المتدخل أن "اجراءات تسهيل التجارة بالقارة الافريقية تسمح بمضاعفة التبادلات التجارية بالقارة بشكل معتبر و تساهم في تطوير الاقتصاد الافريقي".

كما أضاف أن "انشاء هذه المنطقة له انعكاسا ايجابيا على النمو الاقتصادي" مضيفا أن تنسيق المنطقة مع اتفاقيات تسهيل التبادلات قد يضاعف هذه الانعكاسات بشكل معتبر و ايجابي.

و قد اعتبر المتحدث أن " الغاء العراقيل الجبائية قد لا تكفي من أجل مضاعفة حصة التجارة ما بين البلدان الافريقية بحلول 2022".

إقرأ ايضا:   منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

و حسب هذا الخبير فان الهدف لا يمكن تحقيقه الا في حالة اتخاذ اجراءات غير تعريفية تهدف الى تسهيل التبادلات مثل تقليص تماطل الاجراءات الجمركية.و من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي في التجارة الدولية مالك محامحة أن الغاء الحواجز غير التعريفيةسيعمل على مضاعفة تبادلات الجزائر مع البلدان الافريقية.و استرسل قائلا أن الاجراءات غير التعريفية هي اجراءات سياسية غير الحقوق الجمركية الكلاسيكية التيقد يكون لها تأثير اقتصادي على التجارة و حتى على تغيير الاسعار أو حجم التبادلات، على حد قوله.

كلـمات مفتـاحيــة :
منطقة التبادل الحر الافريقية: الخبراء يرافعون من أجل تسهيل الاجراءات التجارية بالقارة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.07

البطولة الافريقية للشراع: "كل الظروف مهيأة لإجراء بطولة ناجحة"

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية: الخبراء يرافعون من أجل تسهيل الاجراءات التجارية بالقارة 

19.10.07

رئاسيات 12 ديسمبر : تنصيب منسق وأعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة…

19.10.07

تيزي وزو : الملتقى الوطني الثاني حول المقاولاتية والديناميكية الإقليمية يوم الأربعاء

19.10.07

أزيد من 4.000 مؤسسة تنشط في قطاع تسيير النفايات بالجزائر

الأكثــر قـراءة

19.10.06

الجزائر حريصة على تطوير قدراتها في مجال التصدي لأي تهديد

19.10.03

تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من السبت المقبل

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله