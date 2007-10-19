إسترجاع أزيد من 110 طن من مادة الخبز عبر 26 بلدية بالعاصمة (نت كوم)

الجزائر - تمكنت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر" نت كوم" من استرجاع أزيد من 110 طن من مادة الخبز على مستوى 26 بلدية بالعاصمة خلال 9 أشهر المنصرمة، حسبما علم اليوم الاثنين لدى مسؤولة بذات الهيئة الولائية.

وأوضحت السيدة نسيمة يعقوبي المكلفة بالاتصال في تصريح لـ/واج بجناح مؤسسة "نت كوم" --على هامش افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات "روفاد " بقصر المعارض "صافكس"-- أنه "تم خلال 9 اشهر من السنة الجارية 2019 (جانفي - سبتمبر) جمع أزيد من 300 الف طن من النفايات المنزلية وكذا استرجاع أزيد من 110 طن من مادة الخبز عبر 26 بلدية تدخل في إطار إختصاص مؤسسة نت كوم".

وأبرزت فيما يخص احصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع "جمع ما يفوق اكثر 1500 طن من مادة الكارتون و أزيد من 50 طن من مادة البلاستيك" مضيفة أنه تم خلال هذه العملية تخصيص حاويات خاصة لجمع البلاستيك وعزل الكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة.

وقالت المسؤولة في هذا الموضوع أن عدد الحاويات المخصصة لجمع و فرز النفايات تجاوز 7000 حاوية.

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وتم التركيز على مستوى جناح مؤسسة "نت كوم" في اطار فعاليات الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات على برمجة نشاطات تحسيسية لفائدة فئة الأطفال بهدف غرس ثقافة بيئية لديهم وتقديم نصائح عن كيفية فرز النفايات و ضرورة رميها في الحاويات المخصصة للتكفل بها من طرف أعوان النظافة.

وذكرت ذات المسؤولة في هذا السياق بأهمية مثل هذه اللقاءات الدولية حول البيئة و كذا الحملات التحسيسية التوعوية لفائدة الأطفال والشباب ومختلف فئات المجتمع لمكافحة ظاهرة التبذير الغذائي والرمي العشوائي للنفايات ما يؤدي إلى تدهور المحيط وتهديد الصحة.

وشددت على أهمية تعميم عملية الفرز الانتقائي للنفايات لاستغلالها في مجال الرسكلة باعتبارها "مصدر حيوي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل لفائدة الشباب".

من جهة أخرى أشارت السيدة نسيمة يعقوبي إلى اعتماد مؤسسة النظافة "نت كوم" كتجربة أولى استخدام الطاقة الشمسية وذلك بتجهيزات اللوحات الشمسية على مستوى حظيرة الشاحنات "باب الوادي" للتزود بالكهرباء والإنارة العمومية في انتظار تعميم العملية على مستوى 13 حظيرة أخرى بولاية الجزائر.

ويهدف الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات في طبعته الرابعة المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات تحت عنوان "المقاولاتية الدائرية نموذج اقتصادي مستقبلي"، الى تعزيز صناعة استرجاع و تثمين النفايات في الجزائر، حسب توضيحات المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم وامان.

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وأوضح ذات المسؤول، أن هاته التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، تعتبر بمثابة حدث مهم في التسيير المدمج للنفايات في الجزائر وترمي الى تشجيع خلق المؤسسات في مجال التسيير المدمج للنفايات و التعريف بالتجهيزات و التكنولوجيات المستعملة في مجال التدوير و تثمين النفايات.

وأضاف يقول ان على ضوء الطبعات السابقة فقد شهد الصالون "نجاح مميز" و هذا بفضل تنوع المشاركة الدولية الممثلة ب 6 دول و هي الصين و بلجيكا و كوريا الجنوبية و ايطاليا و الكاميرون.

وأوضح انه و لهذا السبب ستشهد هاته الطبعة بالخصوص ترقية الشراكة من خلال تنظيم لقاءات بين المتعاملين، مشيرا انه و فيما يخص المواضيع التي سيتم التطرق اليها خلال الطبعة الرابعة للصالون فإنها ستكون ذات صلة بترقية المقاولاتية الدائرية.