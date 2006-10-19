فلاحة: الصالون الدولي لتربية المواشي و التجهيز الفلاحي يفتح أبوابه من 7 إلى 10 أكتوبر بالجزائر العاصمة

الجزائر- ستجري فعاليات الصالون الدولي لتربية المواشي و التجهيز الفلاحي SIPSA-FILAHA 2019 ما بين 7 و 10 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة تحت شعار "من أجل فلاحة ذكية لمواجهة تحدي الأمن الغذائي و الصحي المستدام"، حسبما أعلنت عنه منظمة فلاحة اينوف في بيان له.

و أفاد ذات المصدر, ان الصالون سيعرف مشاركة مالا يقل عن 450 عارض من بينهم 183 أجنبي يمثلون 23 بلدا كما انه من المتوقع تسجيل 25.000 عارض من 45 بلد مضيفا ان ولاية الشلف ستحل ضيف شرف طبعة 2019.

و يرى المنظمون ان هذا الحدث "جاء في سياق اقتصادي صعب و لكن هذا يظهر في نفس الوقت ان الفلاحة تبقى قطاعا مستقطبا للاستثمارات", مضيفين ان "هذا الحدث الدولي مفتوح على المغرب العربي و افريقيا و يعتبر صالونا رائدا في العلاقات جنوب-جنوب في قطاع الفلاحة".

كما اشاروا في ذات السياق الى ان المعرض اختار مؤسسة الجزاير اكسبورت و ندوة منطقة التبادل الافريقية الحرة.

و ينظم الصالون تحت الرعاية السامية لوزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و وزير التجارة كما سيشهد اقامة العديد من المحاضرات تدور اساسا حول "رهانات سياسية الامن الغذائي في الجزائر".

من جهتها شاركت وزارة التجارة و الغرفة الوطنية للفلاحة في تنظيم المنتديات "سيافيا اكسبورت" تحت عنوان "تثمين المنتجات الفلاحية الوطنية و التصدير".

كما ستركز المداخلات على مكامن القوة و الضعف للمؤسسات الوطنية في مجال تصدير الفواكه و الخضر مع تسليط الضوء على دور اللوجستيك و شهادة غلوبال غاب في تطوير التصدير.

وخلال اليوم الأول من هذا الصالون, سيتم عقد منتدى دولي للطب البيطري والوحدة المغاربية لجمعيات البيطرة, وسيتناول مواضيع الساعة, على غرار مكانة البيطري المغاربي في الساحة العالمية, الأمن الصحي للأغذية, الدور الريادي للمهنة, المقاومة عبر المضادات الحيوية في إطار مفهوم "الصحة الواحدة" "One HEALTH".

هذا وسيشمل هذا الصالون عدة منتديات تنظمها مجموعة التفكير والابتكار حول الإنتاج النباتي, الزراعة البيئية, محيط البستنة والتنمية المستدامة.

وسيشارك في هذه اللقاءات عدة فاعلين في مجالات الزراعة البيئية, الزراعة البيولوجية ومنتوجات محلية أخرى, الفلاحة السياحية وتثمين البيئة والفضاءات الطبيعية في الوسط الحضري للتفاعل معا والنظر في الآفاق والابتكارات وكذا التحولات الضرورية لضمان أمن غذائي مستدام.

وستتميز هذه الطبعة وللمرة الأولى بتنظيم للمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع الناشطين في القطاع الزراعي من خلال إجراء مسابقة "جائزة سيبسا إينوف 2019".

وهكذا فسيتم عرض 60 مشروعا لاختيار 20 منها, ومنح جائزة سيبسا إينوف لـ 3 مرشحين وجائزة سيبسا إينوف هوب أوورد لـ 3 مرشحين آخرين.

كما سيشهد الصالون عرض منتوجات محلية "البنة ديالنا", ومنتوجات جمعيات الزراعة البيئية "تربة", والمزرعة التربوية بزرالدة, و"طافاس" و"فلاحة للابتكار".