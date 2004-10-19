أكثر من 18 عارضا جزائريا بصالون الصناعات الغذائية بألمانيا

الجزائر- يشارك أكثر من 18 عارضا جزائريا يمثلون قطاع الصناعات الغذائية بصالون "أنوغا" بكولونيا (ألمانيا) من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، حسبما أكدته الشركة الجزائرية للمعراض و التصدير "سافكس".

وستجري هذه المشاركة المنظمة تحت اشراف وزارة التجارة بالجناح الجزائري الرسمي المتربع على مساحة 190 م²، حسب ذات المصدر.

ويشكل هذا الحضور فرصة ممتازة للعارضين الجزائريين من أجل تطوير الشراكات المثمرة مع الشركات الأوروبية وأخرى من كل بلدان العالم.

واوضحت الشركة أن الفرصة مواتية كذلك للعارضين الجزائريين لتحسين عروضهم الترويجية بعقود "جادة" بالإضافة الى احتمال ابرام عقود شراكة وطلبيات.

وكانت النسخة السابقة لصالون "أنوغا" المنظمة عام 2017 قد شهدت 7.405 عارضا. كما شهد هذا الصالون توافد أزيد من 165.000 شخصا وهو ما يجعل من هذا الحدث الرقم 01 في مجال الصناعات الغذائية في العالم.

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ومن جهة أخرى، أكدت سافكس أن العارضين سيستفيدون من تكفل يصل إلى 80 بالمئة خاص بتكاليف كراء فضاءات العرض وتوصيل العينات في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تشرف عليه وزارة التجارة.

علاوة على ذلك، سينظم سافكس تحت اشراف وزارة التجارة مشاركة الجزائر الرسمية بصالون جيتكس الذي سينظم "بمركز دبي للتجارة الدولي" (الامارات العربية المتحدة) من 06 إلى 10 أكتوبر الجاري على مستوى جناح وطني بمساحة 150 متر مربع.

وسيضم الجناح 15 مؤسسة ناشئة بجيتكس فيوتشر ستارز دبي بالإضافة إلى 7 مؤسسات ناشطة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والمسجلة لدى جيتكس تكنولوجي ويك دبي.

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وسيكون لهذه الشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية في مجالات مختلفة كالبيئة والذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات الفرصة لتقديم مشاريعهم خلال هذا الصالون الذي سيساعدهم على تسريع مشاريعهم والاجتماع مع مستثمرين محتملين.

كما ستستفيد هذه الشركات من تكفل تصل نسبته إلى 80 بالمئة متعلقة بتكاليف الكراء وفضاءات العرض وتوصيل العينات.

ويمنح صالون جيتكس المخصص للابتكار التكنولوجي للمؤسسات الناشئة والمتعاملين الجزائريين امكانية تمثيل الجزائر في حدث دولي "هام" مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات وللمستثمرين الدوليين في مجال التكنولوجيات الحديثة.