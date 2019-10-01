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استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: الجزائر ترفض أن تكون مزبلة للمحركات الديزل الأجنبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 تشرين1/أكتوير 2019 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: الجزائر ترفض أن تكون مزبلة للمحركات الديزل الأجنبية

الجزائر- اكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهرة زرواطي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر لا تريد أن تكون مزبلة للسيارات الاجنبية ذات محرك ديزل بعد ان يتم اعادة استيراد المركبات الاقل من ثلاث سنوات. 

و في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول السد الاخضر والتغيرات المناخية، اوضحت السيدة  زرواطي ان كل دول العالم وضعت أجندة للتخلص من السيارات المشغلة بوقود الديزل آفاق العام 2040، واستبدالها بسيارات غاز البترول المميع وكذا السيارات ذات المحرك الكهربائي.

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كما اكدت الوزيرة ان للجزائر التزامات دولية في إطار المخطط الوطني للمناخ و الذي يلزم كل القطاعات بالتحول نحو الغاز المميع والسيارات الكهربائية.

وتساءلت الوزيرة في ذات السياق: "لماذا ندخل في عملية اقتصادية محدودة المدى ستزيد من تصاعد الغازات في الجو  وتحولنا من دولة ذات جو نظيف الى دولة تعاني من ارتفاع الغازات الدفيئة بشكل خطير".

           

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استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: الجزائر ترفض أن تكون مزبلة للمحركات الديزل الأجنبية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 تشرين1/أكتوير 2019 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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