Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخاب سليم لعباطشة رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بتونس

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أيلول/سبتمبر 2019 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
انتخاب سليم لعباطشة رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بتونس

تونس - انتخب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، اليوم الجمعة بتونس، رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي.

كما تم أيضا في ذات الإطار، انتخاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أمينا عاما لذات المنظمة.

وسيتم خلال الأيام المقبلة الدعوة لعقد المجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي و تفعيل ديناميكية هذا التنظيم على كافة الأصعدة، حسب ما صرح به السيد الطبوبي، على هامش لقاء ضم قيادات النقابتين الجزائرية والتونسية.

للإشارة، يقوم وفد عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة أمينه العام لعباطشة بزيارة لتونس، ترمي إلى "تدعيم العلاقات النقابية بين المنظمتين" و كذا "النظر في سبل تعزيز العلاقات، فضلا عن تحديد أولويات المرحلة القادمة عربيا ومغاربيا ودوليا وتنسيق المواقف والقضايا".

وقد تم خلال هذا اللقاء- حسب ما أوضحه المسؤول التونسي- "التأكيد على توطيد العلاقات بين مختلف القطاعات وتبادل التجارب والخبرات بين المنظمتين لبناء اقتصاد متكامل في أقطار المغرب العربي"، علما أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية، التوقيع على جملة من الاتفاقيات بين الاتحادين، في خطوة تأتي "خدمة لصالح العمال الجزائريين والتونسيين وكذلك اقتصاد البلدين الشقيقين".

إقرأ أيضا:  السيد لعباطشة سليم أمين عام جديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين

وبدوره، ثمن سليم لعباطشة الدور المنوط بالمنظمتين في إطار المحافظة على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مضيفا أن زيارة وفد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتونس جاءت من أجل "دراسة الأوضاع الحالية التي تهم العمال" بالبلدين، مع "بحث السبل والأطر التي يجب انتهاجها خلال الأيام القادمة بهدف تقوية العلاقات الثنائية وبناء عمل نقابي على المستوى الاقليمي مع اتحاد عمال العرب واتحاد عمال إفريقيا".

وقد اتفقت المنظمتان العماليتان الجزائرية و التونسية، على بناء علاقات "متينة" من شأنها "تطوير العمل النقابي، تكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعود بالفائدة على الشعبين والبلدين".

و في هذا المسعى، شددت قياديتا الاتحادين على "أهمية تنسيق المواقف وبناء علاقات توأمة وتعاون"، مع إبراز ''متانة'' العلاقات التونسية-الجزائرية التي "لا يمكن لأي طرف ضربها أو المس بوحدة البلدين تحت أي مسميات"، مع التوقف عند "خطورة الوضع العربي والمغاربي في ظل وجود مخططات للمس بوحدة المنطقة".

وفي ذات المنحى، تحدث لعباطشة عن أهمية الروابط الأخوية بين الشعبين والمنظمتين، معتبرا ''حرص قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أن تكون أول زيارة لها خارج البلاد تمر عبر تونس وتحديدا عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، رسالة واضحة للجميع''.

كلـمات مفتـاحيــة :
انتخاب سليم لعباطشة رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بتونس
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أيلول/سبتمبر 2019 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.09.27

ألعاب القوى/مونديال 2019 - القفز  الثلاثي: إقصاء ''مبكر'' للجزائري محمد تريكي

19.09.27

الانتخابات الرئاسية: التجمع الوطني الديمقراطي يقرر سحب استمارات التوقيع الخاصة بملف الترشح

19.09.27

انتخاب سليم لعباطشة رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بتونس

19.09.27

ضرورة التنسيق الميداني لجهود مختلف الهيئات المهنية بإنجاز شبكة الطرق

19.09.27

الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تطعن في عقوبة رابطة كرة القدم للمحترفين

19.09.27

حزب جبهة القوى الاشتراكية يجدد تمسكه بالحوار "الشامل" من اجل تسوية الأزمة السياسية 

الأكثــر قـراءة

19.09.24

فئة قليلة من المسؤولين الساميين عمدت على التآمر مع الأعداء ضد الوطن

19.09.25

الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون ب15 سنة سجنا

19.09.25

مجلس قضاء تيبازة : غرفة الاتهام تقرر الإفراج عن كريم طابو

19.09.24

التحضير للحملة الوطنية للتشجير: توفير 25 مليون شجيرة كمرحلة أولى

19.09.23

إطلاق البرنامج الوطني لغرس 41 مليون شجرة ابتداء من اكتوبر المقبل

19.09.26

مشروع قانون المالية 2020 : إعطاء الأولوية للاستثمار و تشجيع المؤسسات الناشئة