Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر "تتماشى مع المستويات العالمية"

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر &quot;تتماشى مع المستويات العالمية&quot;

قالمة - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الخميس بقالمة بأن نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر "تتماشى مع المستويات العالمية".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أمام الموقع الطبيعي "شلال" ببلدية حمام دباغ خلال إشرافه في إطار زيارة تفقد إلى هذه الولاية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسياحة بأن نسبة مساهمة القطاع السياحي في استحداث مناصب الشغل في الجزائر "تصل إلى المستوى العالمي المقدر بـ10 بالمائة".

وأوضح السيد بن مسعود بأن القطاع السياحي على المستوى الوطني "يستوعب حاليا أكثر من 700 ألف عامل" كما أن "900 ألف عامل آخرين يعملون في قطاع الصناعة التقليدية والحرف" .

وأبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية بأن اختيار الجزائر مؤخرا لعضوية مكتب المنظمة العالمية للسياحة وعودتها كعضو في المكتب العالمي للسياحة العالمية "يعد إشارة قوية عن عودة قطاع السياحة في الجزائر كوجهة سياحية عالمية"، مضيفا بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا "على إعادة الاعتبار لقطاع السياحة من خلال إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ونظام (ستارت آب) وذلك وفق ما تقتضيه شروط المنظمة العالمية للسياحة.

إقرأ أيضا : الديوان الوطني للسياحة يشارك في الطبعة ال41 للصالون الدولي للسياحة بباريس

وكان الوزير قد أشرف على افتتاح معرض لأجهزة التشغيل يبرز دور قطاع السياحة والصناعة التقليدية في عالم الشغل و ذلك بأحد المركبات السياحية الخاصة بحمام أولاد علي ببلدية هيليوبوليس تحت شعار "السياحة والتشغيل". كما أشرف بذات المركب غلى توزيع جوائز على الفائزين بالمراتب الأولى في مسابقة أحسن مؤسسة فندقية و وكالة سياحية وفيديو مصور حول السياحة بالولاية.

وبمنطقة حمام دباغ تفقد السيد بن مسعود عدة مشاريع على غرار قرية سياحية (4 نجوم) و عاين مركب الشلالة المعدني التابع للقطاع العام حيث أشرف على إمضاء اتفاقية بين هذا المركب و وكالة سياحة وأسفار من ولاية ورقلة سيتم بموجبها تطبيق تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة لفائدة مواطني جنوب البلاد القادمين لهذا الفضاء السياحي.

وخلال زيارته العملية والتفقدية للولاية شدد السيد بن مسعود على تحسين خدمات القطاع السياحي من خلال تكوين الإطارات واليد العاملة والتفتح على الخارج بالاحتكاك مع السياح و إرسال المستخدمين للتكوين في الخارج .

وواصل الوزير زيارته بمعاينة مشروع إعادة تأهيل فندق مرمورة العمومي الذي يتوسط مدينة قالمة ويضم 300 سرير وكذا أحد الفنادق الخاصة بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة بقالمة كذلك مصمم لكي يتسع لـ 180 سرير.

للإشارة فإن خريطة الهياكل الفندقية بولاية قالمة تضم حاليا 16 مؤسسة بطاقة إجمالية تصل إلى 1651 سريرا كما يوجد 33 مشروعا لهياكل سياحية قيد الإنجاز في مراحل مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى 4 آلاف سرير.    

 

آخر تعديل على السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2019 15:18
كلـمات مفتـاحيــة :
نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر "تتماشى مع المستويات العالمية"
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.09.28

المصادقة على الصيغة الجديدة للصعود او النزول في جدول أعمال المكتب الفدرالي هذا الاثنين…

19.09.28

"الرئيس القادم لن يكون نابعا إلا من إرادة الشعب عن طريق الإنتخابات"

19.09.28

الجزائر- روسيا: إبرام عقود تجارية لتصدير أزيد من 4.000 طن من التمور

19.09.28

"مقاومة المرأة قديما في شمال إفريقيا": فرصة لإماطة اللثام على مختلف المحطات التاريخية

19.09.28

الجزائر تبقى متمسكة ببناء صرح الاتحاد المغاربي

19.09.28

الجزائر تسجل حوالي 15 إلى 20 حالة وفاة سنويا بداء الكلب

الأكثــر قـراءة

19.09.24

فئة قليلة من المسؤولين الساميين عمدت على التآمر مع الأعداء ضد الوطن

19.09.25

الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون ب15 سنة سجنا

19.09.25

مجلس قضاء تيبازة : غرفة الاتهام تقرر الإفراج عن كريم طابو

19.09.24

التحضير للحملة الوطنية للتشجير: توفير 25 مليون شجيرة كمرحلة أولى

19.09.23

إطلاق البرنامج الوطني لغرس 41 مليون شجرة ابتداء من اكتوبر المقبل

19.09.26

مشروع قانون المالية 2020 : إعطاء الأولوية للاستثمار و تشجيع المؤسسات الناشئة