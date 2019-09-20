السيد عرقاب يستقبل سفير روسيا بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس الخميس بمقر الوزارة سفير فيديرالية روسيا بالجزائر، إغور بالييف، حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان للوزارة.

وأبرز المصدر أن السفير الروسي سلّم للسيد عرقاب دعوة لحضور الأسبوع الروسي للطاقة الذي سينظم من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل بموسكو وكذا الاجتماع الوزاري الـ 21 للبلدان المصدرة للغاز المرتقب يوم 3 أكتوبر على هامش هذا الأسبوع.

وتباحث الطرفان وضع العلاقات الثنائية للتعاون والشراكة في مجال الطاقة التي وصفاها ب"التاريخية" و"الممتازة"، كما تطرقا إلى أفق تعزيزها.

وفي هذا الصدد، تطرق السيد عرقاب مع ضيفه الروسي إلى الفرص الكبيرة وامكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة خاصة المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة والتكوين.

من جهته استغل الوزير هذه المناسبة ليعرب عن أمله في إقامة تعاون وشراكة ذات فائدة متبادلة بين المؤسسات الجزائرية والروسية في مشاريع ملموسة وواعدة خاصة في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والكهرباء والطاقات المتجددة وكذا نقل المعرفة التكنولوجية والتكوين.

أما السيد بالييف فكشف بدوره عن اهتمام الشركات الروسية بالعمل في الجزائر وإقامة شراكة مع نظيراتها الجزائرية في مختلف الميادين الطاقوية بالنظر إلى الامكانيات الواعدة التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال، يضيف البيان.