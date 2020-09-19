ارتفاع يقارب 5 بالمائة من الإنتاج الصناعي العمومي خلال السداسي الأول من 2019

الجزائر- عرف الإنتاج الصناعي العمومي بالجزائر ارتفاعا قدره 5,6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019, ميزه "تحسن معتبر" في عدة قطاعات, مما سمح بتسجيل معدل 4,9 بالمائة خلال السداسي الأول مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, حسبما علمته وأج من الديوان الوطني للإحصاء.

وبخصوص القطاعات الصناعية التي شاركت في هذا الأداء, فيتعلق الأمر بصناعة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعة الإلكترونية, إضافة إلى صناعة الجلد والأحذية والصناعات الكيميائية, حسب نفس المصدر.

وسجل الإنتاج الصناعي لشعبة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعة الإلكترونية ارتفاعا بلغ 32,6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2019.

وشاركت معظم شعب هذا القطاع في هذا التحسن, لاسيما شعب صناعة الحديد وتحويل المعادن والفولاذ (+155 بالمائة), صناعة المركبات الصناعية (97,8 بالمائة), صناعة مواد الاستهلاك الكهربائية (64,3 بالمائة), صناعة التجهيزات الحديدية (46,5 بالمائة) وكذا صناعة مواد التجهيزات الكهربائية (24,4 بالمائة).

في حين تميزت بعض الشعب الأخرى في هذا القطاع بانخفاض إنتاجها, على غرار صناعة مواد الاستهلاك الحديدية (72,5 بالمائة) وإنتاج المعادن غير الحديدية وتحويلها (-62,8 بالمائة) وصناعة العقار الحديدي (-9,8 بالمائة).

كما تأكد المنحى التصاعدي لصناعة الجلود والأحذية منذ الثلاثي الثاني من 2018 أكثر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ليبلغ ارتفاع انتاجها 15 بالمائة خلال السداسي الأول من 2019, وقد نتج هذا التحسن عن المواد الوسيطة (+20,2 بالمائة) ومواد الاستهلاك (+5,7 بالمائة).

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وشهدت بدورها أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاعا قدره 7,2 بالمائة خلال نفس الفترة, يعود أساسا إلى تحسين نشاطات شعبة الكيمياء العضوية القاعدية +112,6 بالمائة وصناعة مواد أخرى وسيطة بلاستيكية (27,4 بالمائة) وصناعة مواد كيميائية أخرى (24,3 بالمائة) وصناعة المواد الصيدلانية (+3,5 بالمائة).

كما عرف إنتاج قطاع الطاقة (الكهرباء) ارتفاعا قدره 7,3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وعرفت من جهة أخرى مختلف الصناعات ارتفاع إنتاجها بمعدل 89,8 بالمائة خلال نفس الفترة.

وشهدت أيضا الصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا لمعدل إنتاجها بنسبة 1,8 بالمائة بفضل صناعة الحليب بمعدل إنتاج 13,8 بالمائة.

هذا ومس هذا المنحى التصاعدي قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة, ناجمة أساسا عن شعب استخراج معدن الفوسفاط بمعدل 10 بالمائة والملح 4,3 بالمائة.

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==صناعة: تراجع الانتاج في ثلاث قطاعات ==

وتشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات إلى تسجيل تراجع في ثلاث قطاعات صناعية خلال السداسي الأول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من 2018. وتتعلق الانخفاضات بمواد البناء (-2ر7 بالمائة) وصناعات الخشب (-1ر4 بالمائة) والنسيج (-8ر2 بالمائة) في حين شهدت المحروقات ركودا.

وبخصوص قطاع مواد البناء والخزف والزجاج فتراجع انتاجه بـ (-2ر7 بالمائة). وهذا التغيير السلبي ناجم عن فرع صناعة الروابط المائية (-1ر9 بالمائة) ومواد البناء والمنتجات الحمراء (-5ر3 بالمائة).

وفي هذا القطاع تتمثل الفروع التي عرفت تطورا إيجابيا في مواد الاسمنت ومختلف مواد البناء (+7ر17 بالمائة) وكذا فرع مواد الاستهلاك صناعة الزجاج (+4ر21 بالمائة).

وقد عرفت صناعات النسيج تراجعا في النمو حيث سجلت انخفاضا في إنتاجها يقدر ب(-8ر2 بالمائة) بين مرحلتي المقارنة.

وقد تم تسجيل هذا التراجع أساسا على مستوى إنتاج المواد الوسيطة (-5ر17 بالمائة) في حين ارتفع انتاج مواد النسيج الموجهة للاستهلاك بأكثر من 20 بالمائة.

وفيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين والورق فقد عرفت بدورها تراجعا في الانتاج قدر ب (-1ر4 بالمائة) مرده أساسا انخفاض الانتاج في فرع النجارة العامة (-9ر25 بالمائة) وصناعة التأثيث (-9ر1 بالمائة). وسجلت صناعة الفلين ارتفاعا ملحوظا (+1ر41 بالمائة) في حين ارتفع فرع صناعة الورق بنسبة 2ر5 بالمائة.

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من جهة أخرى سجل قطاع المحروقات ركودا حيث سجل الانتاج في فرعي تكرير النفط الخام والغاز الطبيعي انخفاضا على التوالي بنسبة (-9ر4 بالمائة) و (-3ر1 بالمائة) في حين شهد الانتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي تحسنا بنسبة (+5ر12 بالمائة).

وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات بأن الانتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثي الثاني من 2019 ارتفاعا بنسبة (+6ر5 بالمائة) مقارنة مع نفس الفترة من 2018. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والكترونيك (+7ر31 بالمائة) والطاقة (+5ر9 بالمائة) وصناعات الجلود والأحذية (5ر7 بالمائة) والمحروقات (+5ر1 بالمائة) والصناعات الكيماوية (+1ر1 بالمائة).

وسجلت قطاعات أخرى تراجعا لاسيما صناعات الخشب والفلين والورق (-3ر9 بالمائة) والمناجم والمحاجر (-9ر7 بالمائة) ومواد البناء (-2ر6 بالمائة) والنسيج (-6ر2 بالمائة) والصناعات الغذائية (-3ر1 بالمائة).

للتذكير تراجع الانتاج الصناعي العمومي بنسبة (-5ر1 بالمائة) في 2018 مقارنة مع 2017.