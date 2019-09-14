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مقاولاتية: انشاء ثلاثة مناطق للتكنولوجيا وصندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة 

  أدرج يـوم : السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2019 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
مقاولاتية: انشاء ثلاثة مناطق للتكنولوجيا وصندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة 

الجزائر - اكد الوزير الاول، نور الدين بدوي يوم السبت بالجزائر على اهمية تكريس الثقافة المقاولاتية لدي الشباب معلنا عن عدة اجراءات لفائدة الشباب المقاول ابرزها انشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا و صندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة.

و أوضح السيد بدوي في الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة اليوم بالجزائر انه سيتم انشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا على المستوى الوطني لفائدة المؤسسات الناشئة.

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اضافة الى استحداث صندوق وطني لدعم مبادرات هذه المؤسسات،  مؤكدا على أهمية ثقافة المقاولاتية كمحرك للاقتصاد الوطني .

كما اعلن الوزير الاول عن احتضان الجزائر لتظاهرة "سمارت افريكا 2020 " السنة المقبلة.

و قال السيد بدوي ان " المؤسسة الشبانية و الشباب المقاول الحامل لمشاريع و افكار هي محل متابعة و مرافقة خاصة " مشددا على " اعطاء عناية و اولوية لبروز هذه المؤسسات و تكريس الثقافة المقاولاتية لدى شباننا في كل الملفات التي درستها و تدرسها الحكومة لاسيما توفير الظروف الملائمة لبروز المؤسسات الشبانية الناشئة و بقائها و توسعة نشاطها".

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و اضاف الوزير الاول ان  التجربة الميدانية بل و التجارب العالمية "أظهرت قصر  نظر الرؤية الأحادية" التي تقتصر على اقتراح حلول من طرف واحد و الذي يكون في الغالب الادارة العمومية " .

واضاف إن "اشراك" الشباب الحامل للمشاريع و" الاصغاء اليه عبر آليات مؤسساتية" تم وضعها في مرحلة اولى على مستوى وزارات التجارة و العمل و الصناعة و بإشراف من الوزارة الاولى كانت" مثمرة و صوبت نظرتنا كسلطات عمومية الى ما ينتظره الشباب المقاول و يأمل فيه اسهاما في تنمية وطنه. "

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و تابع السيد بدوى يقول ان " هذه التجربة المثمرة و التي اعتمدناها في كل الملفات التي درستها الحكومة ايمانا منا بان الرأي الصواب لا يتأتى بالإقصاء بل بالمشاركة و الاصغاء لمن هم أدرى منا في الميدان فهدفنا هو ان نصيب في نهاية الامر و نحقق ما يأمل به شبابنا بشكل ملموس حيث حققنا منه الكثير و مازال ينتظرنا الكثير".

آخر تعديل على السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2019 18:06
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مقاولاتية: انشاء ثلاثة مناطق للتكنولوجيا وصندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة 
  أدرج يـوم : السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2019 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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