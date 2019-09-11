افتتاح الصالون الدولي الأول للصناعات الخشبية و التأثيث بمشاركة تركية قوية

الجزائر - افتتح الصالون الدولي الأول للصناعات الخشبية و التأثيث "وودكس 2019", أبوابه اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بحضور 43 مؤسسة للقطاع منها 23 مؤسسة قدمت من تركيا.

و اوضح مسؤول الصالون اسماعيل حمروني في رده على أسئلة الصحافة على هامش حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تنظم من 11 الى 14 سبتمبر, ان هذه الطبعة الاولى موجهة لجميع محترفي القطاع و تقترح فرص اعمال و تبادل و لقاءات, للسماح بتطوير مختلف نشاطات فرع الخشب في السوق الجزائرية.

"و من بين المؤسسات الحاضرة هناك تلك التي تنتج المادة الاولية و أخرى تسوق الماكنات و كذا مؤسسات تصنع الاثاث", حسبما اكد السيد حمروني الذي اضاف ان الهدف من هذا الصالون هو اقامة علاقات شراكة و تبادل الخبرات بين المؤسسات الجزائرية و الاجنبية.

و بخصوص المؤسسات التركية, الامر يتعلق بإقامة اتصالات مع نظيراتها على المستوى المحلي من اجل شراكات محتملة لا سيما في مجال صناعة آلات الانتاج, حسبما اضاف ذات المتحدث.

و قال مسؤول احدى المؤسسات التركية لصناعة نوع من الاشرطة اللاصقة و الديكور الخاص بالأبواب الخشبية: "هذه اول مرة نأتي فيها الى الجزائر, و اذا وجدنا شركاء يمكننا ان نطلق استثمارات مختلطة في البلد".

و من بين المشاركين محمد الذي قدم شركته الموجود مقرها بوهران المتخصصة في انتاج الاثاث خاص بالمهنيين و بالخواص.

و اكد رئيس هذه المؤسسة ان "هدفنا خلال هذا الحدث هو ايجاد شركاء محترفين من اجل تسويق منتوجاتنا المصنوعة محليا, عبر كامل التراب الوطني".

و تجدر الاشارة الى ان جوائزا "وودكس الجيري" ستقدم خلال هذا الصالون لأحسن ابتكار و للتجديدات التكنلوجية التي يقدمها الصناع.