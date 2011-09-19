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عائدات جمركية: ارتفاع بأزيد من 6% خلال الأشهر السبع الأولى من عام 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2019 13:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
عائدات جمركية: ارتفاع بأزيد من 6% خلال الأشهر السبع الأولى من عام 2019

الجزائر- بلغت العائدات الجمركية للجزائر خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 619,07 مليار دينار مقابل 583,98 دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي زيادة بنسبة 6,01%, حسبما علمته وأج من المديرية العامة للجمارك.

ويعود هذا التحسن إلى التحصيلات الاستثنائية المحققة في إطار التسويات من طرف قباضات الجمارك على مستوى ميناء الجزائر و التي بلغت خلال هذه الفترة 31,34 مليار دينار.

واستخدمت العائدات الجمركية في تزويد ميزانية الدولة ب 530,99 مليار دج مقابل 503,52 مليار دج, أي بارتفاع قدره 5,46 % خلال نفس فترة المقارنة.

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وحسب ذات المصدر بلغت العائدات الموجهة لميزانية الدولة  85,77 % من مجموع التحصيلات التي أجرتها الجمارك خلال الأشهر السبع لسنة 2019.

كما قدرت العائدات الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية بـ54,07 مليار دج مقابل 50,48 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 7,12 %بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

وتشير المديرية العامة للجمارك إلى أن العائدات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد بلغت قرابة الـ30 مليار دج مقابل 25,92  مليار دج مسجلة ارتفاعا  بقرابة  15,7 %.

أما عن العائدات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص، فقد استقرت عند 34ر3 مليون دج مقابل 07ر3 مليون دج، مسجلة ارتفاعا قدره 86ر8 بالمائة.

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و خلال الفترة الممتدة من شهر يناير الى اغسطس 2019, بلغت  العائدات الموجهة للبلديات قيمة 06ر663 مليون دج مقابل 93ر987 مليون دج , مسجلة تراجعا يقارب 88ر32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و سجلت المنتوجات الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة للإيرادات التي حصلتها مصالح الجمارك خلال السبعة اشهر الاولى من 2019 نسبة انجاز قدرها 02ر53 بالمئة و 32ر60 بالمئة على التوالي و هذا مقارنة بالأهداف التي حددها قانون المالية 2019.

و بلغت قيمة المنتجات الجمركية التي تم تحصيلها 97ر184 مليار دج, في حين حددها قانون المالية 2019 بقيمة 87ر348 مليار دج, اي نسبة انجاز تقدر ب 02ر53 بالمئة.

و خلال الاشهر السبع الاولى لسنة 2019, بلغت قيمة العائدات التي حصلتها الجمارك من الضريبة على القيمة المضافة 50ر303 مليار دج مقابل 17ر503 مليار دج حددها قانون المالية 2019, اي بنسبة انجاز تقدر ب32ر60 بالمئة.

و خلال نفس الفترة من 2018, بلغت نسب الانجاز للمنتوجات الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة بالمقارنة مع قانون المالية 2018 على التوالي 45ر47 بالمئة و 61ر57 بالمئة.

و في 2018, بلغت العائدات الجمركية  28ر1.026 مليار دج مقابل 81ر1.005  مليار دج  المسجلة في  2017 , مسجلة ارتفاعا بنسبة + 03ر2 بالمائة.

و استخدمت  قرابة 86 بالمائة من التحصيلات الجمركية  لتزويد ميزانية الدولة بقيمة 13ر882 مليار دج.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2019 14:00
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عائدات جمركية: ارتفاع بأزيد من 6% خلال الأشهر السبع الأولى من عام 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2019 13:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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