سوناطراك تعلن عن أول عملية تصدير للغاز من حقول توات بأدرار

الجزائر - أعلن مجمع سوناطراك يوم الاحد عن أول عملية تصدير للغاز من حقول توات المتواجدة بولاية ادرار.

و جاء في بيان لمجمع البترولي العمومي: "سوناطراك وشريكها البريطاني نبتون إنرجي أعلنا عن بدء تشغيل وحدة معالجة الغاز في توات في السابع ( 7) سبتمبر الجاري و بهذا فان مجمع توات للغاز قد سجل أولى تدفقات الغاز من حقول توات" .

و يتعلق مشروع توات الغازي بكتلتي 352آ و 353 بمحيط متواجد بمنطقة توات التابعة اداريا الى ولاية ادرار.

ينتج هذا المصنع 8ر12 مليون متر3/اليوم من الغاز الموجه للبيع و 1.800 برميل/اليوم من المكثفات الثابتة، حسب ما اوضح بيان المجمع .

و يتضمن المشروع القيام بحفر 18 بئرا منتج للغاز و انجاز محطة معالجة الغاز بقدرة معالجة تبلغ ب3ر14 مليون م3 /اليوم.

كما يتكون من شبكة لجمع الانتاج والتصدير وطرق ومدرج للطائرات اضافة الى قاعدة الحياة.

و يتم توصيل الغاز المنتج الى خط انابيب جي ار5/تي ار سي للنقل عبر انابيب تمتد على 48 كلم.

و تم تطوير حقل توات من طرف مجمع سوناطراك بنسبة 35 بالمائة وشريكها البريطاني نبتون إنيرجي بنسبة 65 بالمائة.

تجدر الاشارة الى أن الجزائر التي تكثف استثماراتها في القطاع البترولي, تعمل بالتوازي على تطوير اكثر فاكثر قطاع الغاز بإطلاق عدة مشاريع جديدة.

و من بين هذه الحقول الغازية نجد حقل تيممون الذي دخل حيز الخدمة شهر مارس 2018 بسعة انتاج قدرت ب 8ر1 مليار م3 من الغاز/سنة انطلاقا من 37 بئر في اطار شراكة سوناطراك -توتال-سيبسأ، والحقل الغازي الواقع بشمال رقان، الذي دخل بدوره حيز الخدمة في 2017 و الذي تم تطويره من طرف سوناطراك و شركائها الاوربيين ريبسول - دتش اردوال - ايديسون لبلوغ على المدى القريب انتاج سنوي يقدر ب 5ر4 مليار م3 .