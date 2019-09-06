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إنتخاب رئيس المجلس الوطني لشعبة تربية الإبل وأعضاء مكتبه 

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 أيلول/سبتمبر 2019 11:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
إنتخاب رئيس المجلس الوطني لشعبة تربية الإبل وأعضاء مكتبه 

الجزائر - تم يوم الخميس بالجزائر تنصيب المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الإبل، وانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الوطني، حسبما علم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وتم تنصيب المجلس خلال انعقاد الجمعية العامة الانتخابية على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلين عن وزارة الفلاحة بالإضافة إلى المهنيين وممثلين عن الشعب الفلاحية.

وسمحت الجمعية العامة الانتخابية لمربي الإبل بانتخاب السيد عبد القادر طويصات رئيسا للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الإبل.

وتعهد السيد طويصات بالعمل مع جميع الفاعلين في هذا الفرع على تعزيز وتطوير شعبة الابل من خلال مرافقة المربين والتكفل بانشغالاتهم.

وحسب نفس المصدر فإن المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الابل مدعو للعب دور أساسي حيث أنه يعتبر فضاء للتواصل والتشاور بين المهنة والسلطات العمومية.

علاوة على ذلك، سيقوم المجلس المنتخب بمهمة جمع البيانات اللازمة لإعداد ورقة طريق لتوجيه الأنشطة المستقبلية لهذه الشعبة.

آخر تعديل على الجمعة, 06 أيلول/سبتمبر 2019 11:25
كلـمات مفتـاحيــة :
إنتخاب رئيس المجلس الوطني لشعبة تربية الإبل وأعضاء مكتبه 
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 أيلول/سبتمبر 2019 11:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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